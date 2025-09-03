Tras el pedido de los ganaderos, Neuquén oficializó la emergencia por sequía: qué significa

La falta de precipitaciones, que provocó un fuerte llamado de atención del sector productivo, en especial el ganadero, derivó en la declaración de la emergencia por sequía por parte del gobierno de Neuquén, presentada ayer en un acto en Zapala encabezado por el gobernador Rolando Figueroa.

Diego García Rambeaud, secretario provincial de Producción, dijo a Diario RÍO NEGRO que la intención de lo anunciado es lograr «un abordaje integral» de la situación, con medidas pensadas para los diferentes estratos de productores y fundadas en tres dimensiones: financiamiento, reorganización del riego y manejo del recurso forrajero.

Emergencia por sequía en Neuquén: inyectarán más de $4.300 millones

Ayer, en un comunicado, el Gobierno informó la inyección de unos $4.400 millones para el sector, de los cuales unos $3.000 se utilizarán para crear líneas de financiamiento.

Según Rambeaud, los créditos permitirán «oxigenar» la situación financiera de los establecimientos, con condiciones menos exigentes que aquellos que se ofrecen en el mercado, sobre todo, en cuanto a plazos, montos y requisitos.

Los fondos servirán para comprar maquinaria, mejorar sistemas de riego y adquirir insumos, por mencionar algunos de sus alcances. También habrá beneficios impositivos, habilitados con la declaración de la emergencia que regirá por un plazo de 18 de meses en toda la provincia -a excepción de los valles irrigados de Añelo y la Confluencia- con la opción de prorrogarla por otro semestre.

Emergencia por sequía en Neuquén: el riego, solo para las tierras «efectivamente» en producción

Otro de los puntos que abordó es la organización del riego. El funcionario indicó que buscarán contactarse con distintas zonas bajo riego de la provincia, en especial aquellas donde no existen consorcios o alguna entidad que las regule, e implementar un manejo «regulado» del agua.

El eje, adelantó, será priorizar las parcelas que «efectivamente» estén en producción, ya que el recurso será escaso durante los próximos meses, cuando las temperaturas suban y las lluvias, si llegan, lo harán mayormente con tormentas más violentas que útiles.

Sequía: las zonas más complicadas para la ganadería de Neuquén

En cuanto a las zonas más afectadas, el titular de Producción dijo que los mayores problemas se están viendo en la cuenca alta del Limay, la zona centro «de monte» y los campos de la precordillera. En estos últimos suelen concentrarse las extensiones ganaderas más amplias, combinando lotes de estepa y en menor medida de mallines, los que más pastura pueden ofrecer para el ganado.

Además, García Rambeaud resaltó el trabajo para garantizar el mantenimiento de la trashumancia, práctica productiva y cultural ancestral en la provincia, y la organización de los productores para sacar de sus campos los animales de refugo, aquellos menos productivos que aumentan la presión sobre el pasto existente.

Si bien este cuadro de situación puede derivar en una reducción del stock ganadero provincial, esto no es lo más relevante de acuerdo al funcionario, quien dijo que en este momento más que cantidad, lo que se necesita «es eficiencia».

Durante el lanzamiento de las medidas, se acordó también la conformación de una mesa «pública privada». En esa instancia se «ajustará lo anunciado» con la participación de «todos los involucrados», agregó.

Líneas de financiamiento por la sequía en Neuquén: cuáles son

Inclusión financiera

Productores registrados

Eficiencia del agua bajo riego

Prefinanciamiento comercial

Transporte de ganado -con el foco puesto en los crianceros trashumantes

Emergencia

Productores ganaderos

Desde Provincia explicaron que todas tienen periodos de gracia considerable y tasa fija – entre el 10 y el 20 por ciento-, dependiendo de cuál se trate.