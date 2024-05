Prisión domiciliaria para Isaías Barrera, el imputado por el crimen de un adolescente en Viedma

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Isaías «El Trico» Barrera, que se encuentra imputado por matar de un disparo a Yamir «Coco» Nahuelcheo, de 16 años el pasado jueves 9 de este mes en el barrio Lavalle de Viedma.

Barrera está acusado por la Fiscalía por el crimen del adolescente. El jueves 9 de mayo «alrededor de las 21:15, en la intersección de calles 22 y 23 del Barrio Mi Bandera de Viedma, el imputado habría disparado un arma de fuego, aparentemente calibre 32, contra Jorge Yamir de 16 años. El proyectil, tal como indica la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, ingresó en la zona del omóplato izquierdo y le causó la muerte por hemorragia interna”

Durante la audiencia, que se realizó este jueves en el Auditórium del Poder Judicial, se discutió la morigeración de la prisión preventiva para Barrera, ante un centenar de personas que se acercaron en inmediaciones al edificio judicial en la capital rionegrina.

El juez Adrián Dvorzak hizo lugar a la petición de la defensa y planteó que la entrega del arma y la reacción posterior al hecho por parte del imputado ,dieron muestras de la colaboración en la investigación y aclaró que «no estamos discutiendo si va a seguir en prisión preventiva sino la modalidad que va a tomar esta medida cautelar. En qué lugar va a cumplirla».

De esta forma, Barrera continuará la prisión preventiva en un domicilio de Carmen de Patagones con la colocación de una tobillera electrónica.

La Defensa dice que no hay riesgos procesales

La audiencia fue solicitada por la defensa del hombre imputado, representada por Damián Torres, quien detalló distintos avances en la investigación. Aclaró que ellos mismos entregaron el arma que se habría utilizado en el hecho que será objeto de pericias y habló del temor que sienten los testigos.

Además, hizo referencia a la dificultad para alojar al hombre en el Complejo Penal de Viedma y en la posibilidad de trasladarlo al de Bariloche, lo que dificultaría el derecho de defensa.

Ofreció para la continuidad de la prisión preventiva un domicilio alternativo ubicado en Carmen de Patagones y la colocación de una tobillera electrónica de control satelital.

La Fiscalía se opuso a la prisión domiciliaria: «No es el mismo control del Estado fuera del Complejo Penal»

La Fiscalía se opuso a la morigeración solicitada, dijo que la prisión preventiva está vigente y que en esta instancia no ha cambiado la línea de investigación. Que la defensa se refirió a ciertos testigos, que constituye sólo una porción de las testimoniales que a diario se toman en el marco de la investigación penal preparatoria.

«Estamos en el marco de una investigación muy compleja que lleva sólo 10 días, en la que aún no se vislumbra un cambio de calificación y en la que, en relación a la medida cautelar, el riesgo procesal no ha cambiado». Enfatizó y agregó que «la interpretación de la defensa acerca de cómo se viene desarrollando la investigación no modifica los riesgos procesales que no cambiaron a los presentados hace menos de 10 días».

Aclaró que aún no está confirmado que el arma entregada sea la que se utilizó en el hecho, «aún no lo sabemos porque no se hicieron las pericias».

Dijo que las declaraciones permiten afirmar que existe temor en los testigos y que aún no se escuchó al adolescente testigo presencial del hecho, quien deberá concurrir brindar su versión el lunes en cámara Gesell.

Agregó en otra porción de su alocución, que «no es el mismo control del Estado fuera del Complejo Penal, aunque tenga tobillera y encima en otra localidad en donde no se sabe a quién ve, quien lo visita».

Finalmente, el juez hizo lugar a la petición de la defensa y confirmó que continuará privado de la libertad en un domicilio con una tobillera de control satelital.