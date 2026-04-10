La Justicia negó otra vez la libertad del policía acusado de femicidio en Bariloche

El agente policial Emerson Marín está acusado de asesinar a su pareja en una vivienda del barrio Lera de Bariloche y deberá esperar en prisión preventiva que se complete la investigación del hecho, luego de que un juez de revisión rechazara hoy un pedido formulado por su defensa para que le otorguen la libertad o en su defecto una prisión domiciliaria en Villa Regina.

El abogado defensor Diego Navarro impugnó la sentencia del juez César Lanfranchi, que ya habia rechazado el mismo planteo. Dijo que en fecha reciente le renovaron por segunda vez esa medida cautelar y que no estaba acreditada la continuidad de los “riesgos procesales” de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Según Navarro, debe existir un “peligro concreto” en ese sentido. Pero el juez de revisión Martín Arroyo siguió la línea de la fiscalía, recordó que la imputación es por “femicidio” y consideró que la “expectativa de pena”, que no admite otra posibilidad que la prisión perpetua, es suficiente para presumir el “ánimo de fuga” del imputado.

También evaluó la “falta de arraigo” de Marín, ya que cuando cumplía tareas policiales tenía trabajo “itinerante”. Su defensor ofreció como domicilio fijo el de una tía en Villa Regina, pero no fue considerado.

El policía está preso desde el 30 de julio pasado y carga con la acusación de haber dado muerte de un disparo en la cuello a Estefanía Civardi, con empleo del arma reglamentaria.

El defensor también dijo que se vulneraban las garantías procesales al considerar que le aplicaban “derecho penal de autor”, por su condición de empleado policial. Y se quejó de que deba pagar con una prisión preventiva extendida las demoras en la investigación, relacionadas con pericias balísticas y caligráficas que todavía están en espera. “Algunas todavía no fueron solicitadas” dijo en la audiencia, lo cual fue desmentido por el fiscal Martín Lozada.

Las razones de la fiscalía

Según indicó el representante del MPF, la pena “a perpetuidad” que le correspondería a Marín por el femicidio debe ser merituada como un estímulo para una posible fuga y dijo que al igual que en el primer momento de la investigación “está vigente el peligro que traería aparejada la libertad” del imputado. “No existe medida tutelar de menor impacto que resulte útil”, argumentó.

Sostuvo que la pericia caligráfica se atrasó porque el perito “histórico” de la justicia con esa especialida d renunció en fecha reciente, pero esa carencia ya estaría resuelta. Sobre la pericia balística pendiente señaló también que el área a cargo tiene mucho trabajo. “Lamentablemente hay turnos y no disponemos día ni hora”, dijo Lozada.

El fiscal rechazó la “oprobiosa” sugerencia de que se le aplica a Marín el “derecho penal de autor”. Dijo que “no hay ninguna aproximación que tenga que ver con algún dato profesional, cuestión racial o religiosa” que agrave su situación procesal.

Pero sí consideró que por su función policial “conoce mecanismos de detección y neutralización de personas”, y que varios testigos son “camaradas” suyos, con lo cual “es posible prever un grado de solidaridad de cuerpo y de proximidad emocional”.

El juez Arroyo confirmó la prisión preventiva de Marín pero advirtió que ya no habrá lugar para más prórrogas. Dijo que “la acusación debe pedir la prioridad necesaria” para completar las pericias porque “la ley dice que cuando se cumplan estos cuatro meses (de la segunda prórroga) se impone el sobreseimiento”.