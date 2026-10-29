La Justicia pidió filmaciones y datos migratorios por la salida de Flávio Bolsonaro

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por la presunta colaboración en la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

Investigan si hubo colaboración oficial para la salida de Flávio Bolsonaro

Según detalló Infobae, entre las diligencias solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa y dispuestas por la magistrada figura el pedido de filmaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. También se solicitó determinar si las autoridades argentinas recibieron alertas oficiales de Brasil sobre la situación judicial del dirigente.

Además, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de los controles realizados sobre el avión privado y sus pasajeros, según fuentes judiciales citadas por el medio nacional.

Las medidas buscan reunir información antes de que la fiscalía resuelva si impulsa formalmente la investigación. La denuncia fue presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales.

Según la presentación, Bolsonaro ingresó al país por Misiones y salió a las 23.30 del 27 de octubre rumbo a Miami, junto con su esposa y sus dos hijas, en un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

Solano sostuvo que Milei no podía desconocer la restricción de salida que, según afirmó, había dispuesto el juez brasileño Alexandre de Moraes. Por eso, pidió esclarecer si hubo omisiones en los controles y mecanismos de cooperación internacional.

En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también solicitó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar de la diputada Marcela Pagano.