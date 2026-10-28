Flávio Bolsonaro rectificó su carta en la que se autoproclamó presidente de Brasil: qué dicen los datos sobre el «fraude electoral»

El excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, rompió el silencio tras su huida hacia los Estados Unidos y publicó este miércoles 28 una extensa carta abierta que debió modificar casi de inmediato tras cometer un exabrupto institucional. A través de un mensaje público difundido en la red social X a las 17:19, el senador intentó justificar su escape de la Justicia de Brasil, pero inició el texto con una polémica afirmación: «Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente de Brasil«. En el noveno párrafo de esa misma publicación original, reforzó esa postura al asegurar a sus 60 millones de votantes: «Yo soy el presidente electo y los criminales que robaron la elección de Brasil son parte de una organización criminal».

La autoproclamación duró apenas 22 minutos. A las 17:41, el dirigente editó el documento público para bajar el tono y rectificar sus títulos.

En la versión definitiva, modificó el encabezado para presentarse simplemente «como el líder de Brasil» y reemplazó la frase «presidente electo» por «yo soy el líder».

Agradecimientos a Milei y Trump tras el escape de Brasil

La carta dedicó un agradecimiento especial a los mandatarios que, de una u otra forma, colaboraron o avalaron su repentino traslado a Estados Unidos.

En el primer párrafo del escrito, el senador expresó: «Antes de nada, quería agradecer al Presidente Milei, por la valentía, el sentido de la justicia y la legalidad, al Presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme». Asimismo, destacó el amparo que encontró en territorio estadounidense al definirlo como «una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la gente de bien de mi país», para luego elogiar a Donald Trump como «un gran defensor de la libertad de expresión».

La mención directa a Javier Milei ratificó la asistencia logística del Gobierno argentino en la extracción del dirigente tras la orden del juez Alexandre de Moraes de retenerle el pasaporte por peligro de fuga. Según una investigación publicada por el medio Infobae, el operativo requirió un extenso traslado terrestre de 1.600 kilómetros desde Brasilia hasta la triple frontera, para luego utilizar el aeropuerto de Puerto Iguazú como punto de partida en un vuelo privado hacia Miami. Mientras tanto, desde Globo sospechan que Bolsonaro viajó en avión privado hasta Buenos Aires, y ahí partió hasta Misiones, según las sospechas del a Policía Federal brasileña.

Este accionar expuso un fuerte conflicto diplomático con el Palacio do Planalto, sumado a las publicaciones irónicas del asesor presidencial Santiago Caputo, quien monitoreó la operación en la frontera y celebró en redes sociales la intervención conjunta con Estados Unidos.

En contrapartida, la diplomacia argentina adoptó un fuerte hermetismo respecto al balotaje. Javier Milei se convirtió en el único líder sudamericano que no reconoció la victoria de Lula da Silva, a diferencia de otros referentes conservadores de la región como José Antonio Kast o Keiko Fujimori.

Bolsonaro denunció fraude electoral: qué dicen los datos oficiales

El texto público de Bolsonaro rechazó de plano el resultado del balotaje que consagró a Lula da Silva. El legislador denunció haber visto «horrorizado un fraude electoral materializarse ante mis ojos», y acusó que «una imposibilidad matemática se materializó» para permitir que su rival sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta.

El eje de su reclamo apuntó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, a quien calificó como «el exabogado de Lula». El senador reprochó que una decisión de este magistrado «prolongó la votación en la oscuridad» y que «la orden sólo llegó después de finalizado el horario legal», situación que sometió a los electores a reglas diferentes y justifica la anulación de la fórmula ganadora por abuso de poder político y económico.

Asimismo, el dirigente brasileño remarcó que «las nulidades no son el único problema». También acusó que a lo largo de toda la campaña «hubo abuso de poder político, económico y uso de la máquina pública a favor de la reelección», conductas que definió como «hechos graves, expresamente vedados por ley, que justifican la casación de la fórmula Lula-Alckmin».

Frente a los cuestionamientos de la oposición tras las elecciones, el propio presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, salió a defender la solidez del escrutinio y garantizó la transparencia del proceso.

«Tenemos absoluta confianza en todo el proceso electoral», subrayó el funcionario designado originalmente por el expresidente Jair Bolsonaro ante Globo.

Nunes Marques explicó que la prórroga de los comicios obligó a bloquear temporalmente la recepción de los informes de las urnas para garantizar una seguridad absoluta en los miles de colegios que ya habían cerrado sus puertas, tras el pedido tanto de Lula como de la propia campaña de Bolsonaro. «Ninguna decisión judicial es susceptible de crítica, posponer unas elecciones es posible, pero debe ser meditado, calculado y estructurado», argumentó el magistrado.

Durante su discurso, el presidente del TSE confirmó que se comunicó telefónicamente con ambos candidatos al finalizar el recuento. Felicitó a Flávio Bolsonaro por su caudal de sufragios en su primera contienda presidencial y ratificó la victoria de Lula, quien asumirá formalmente su nuevo mandato de cuatro años el próximo 5 de enero de 2027.

Asimismo, según un análisis del investigador Pedro Burgos con datos de acceso público del Tribunal Superior Electoral, difundido por el diario Folha de S. Paulo, solo 34.330 votos (el 0,03% del total) entraron en el sistema después del límite horario inicial de las 17:00. do de los Trabajadores (PT) ganó la elección.

Mientras tanto, el triunfo de Lula se fundamentó en un giro estadístico histórico que le permitió revertir la desventaja de 2,2 millones de sufragios que había sufrido en la primera vuelta. Según el análisis de Globo, el actual mandatario cosechó 10,2 millones de votos adicionales en el balotaje, mientras que Bolsonaro apenas sumó 3,68 millones. Esta disparidad amplió la diferencia final a favor del oficialismo a 4,38 millones de voluntades.

Para comprender este fenómeno, resulta clave la absorción del electorado ajeno a la polarización. El crecimiento neto de Lula superó los 9,3 millones de votos que habían reunido todos los candidatos eliminados en la instancia inicial, entre los que destacaban Augusto Cury y Renan Santos. Por el contrario, el incremento de Flávio Bolsonaro fue incluso inferior a la suma conjunta que habían conseguido los dirigentes Ronaldo Caiado, Romeu Zema y el propio Santos.

El factor decisivo que terminó de consolidar la victoria oficialista fue la contundente caída en la abstención y el voto en blanco. La participación ciudadana aumentó en 2,83 millones de personas entre ambas rondas, bajando el índice de ausentismo del 21,08% al 19,21%. En simultáneo, los votos nulos y en blanco se redujeron en 1,83 millones, inyectando un caudal de sufragios válidos de casi 4,7 millones que definió la elección presidencial más reñida desde el retorno de la democracia.

A pesar de las declaraciones de Bolsonaro, su propio espacio político, Partido Liberal, aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral a través de una nota oficial firmada por su presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

«Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que los cuestionamientos levantados necesitan ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático», sentenció el texto firmado por Costa Neto.

Persecución política, exilio y liderazgo opositor

En los tramos finales del documento, el excandidato presidencial justificó su decisión de abandonar su patria como una medida extrema frente a «el manual clásico de cualquier golpe de Estado». Bolsonaro acusó al sistema judicial de impulsar «una caza de brujas políticamente motivada» para usarlo como rehén y proteger de un eventual juicio político a «los jueces corruptos de la Suprema Corte». La respuesta a sus cuestionamientos, según denunció, provino de un juez «implicado en un inmenso escándalo de corrupción» que puso en andamiento «la máquina de persecución política del régimen».

«Quiero dejar claro: no huí de Brasil, yo salí por Brasil, salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, pues callado, preso y censurado, como mi padre está, yo no podría ser ese liderazgo«, escribió.

Para sostener su relato, comparó su situación de exilio con figuras históricas como Rui Barbosa, Charles de Gaulle, José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado.

Por último, lanzó un duro mensaje a las instituciones brasileñas para que frenen la «sandez» de un «caos jurídico, de corrupción y de persecución política», y pidió a la comunidad internacional que no normalice la situación del país.

A modo de cierre, se dirigió a los legisladores y gobernadores que ayudó a elegir, con especial mención a Rogério Marinho, para prometerles que él mismo liderará la oposición desde Estados Unidos. «Asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr», sentenció, para luego avisar a sus seguidores que en los próximos días presentará una estrategia de movilización pacífica destinada a impedir que Lula consolide «un régimen dictatorial en Brasil».

La fuga de Bolsonaro de Brasil tras el balotaje se debe a que el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, dictó que entregue sus pasaportes y prohibiera su salida del país. La resolución judicial incluyó la cancelación de todos los documentos de viaje del legislador —incluido el diplomático—.

La investigación judicial se originó en la primera instancia de la Justicia Federal en Río Grande do Sul, donde se indaga un supuesto esquema de lavado de dinero, evasión de divisas y el uso de casas de apuestas.

Tras conocerse las medidas cautelares, Bolsonaro publicó un video en sus redes sociales este mismo lunes, luego de mantener un encuentro con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El legislador cuestionó con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad al denunciar que agentes policiales se apostaron en la puerta de la residencia familiar. «Y cuando yo estaba saliendo, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y en el medio de la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de dejar el país», declaró.

En su descargo, el senador aseguró que la decisión de Alexandre de Moraes se fundamentó de manera equívoca en declaraciones realizadas por su hermano, el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro. Este último sugirió el pasado viernes 23 de octubre, durante una entrevista en un podcast en los Estados Unidos, que Flávio debía abandonar el territorio brasileño en caso de sufrir una derrota en los comicios. Bolsonaro había desmentido de lleno una posible salida de Brasil, acto que finalmente terminó cometiendo.