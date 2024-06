La muerte de un preso que complica a tres médicas del hospital de Bariloche

Tres médicas atendieron en distintas oportunidades a Pedro José Llancaquir, en la guardia del hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Las profesionales lo evaluaron e hicieron diagnósticos diferentes. Le indicaron tomar analgésicos y ansiolíticos al hombre de 44 años, que estaba alojado en el penal de esta ciudad, porque cumplía una condena. Ninguna pidió una radiografía de tórax para el paciente. Ninguna advirtió que Llancaquir presentaba síntomas supuestamente compatibles con una neumonía bilateral, que causó su muerte la mañana del 13 de octubre del año pasado, según advirtió la fiscal Alejandra Bartolomé.

Por eso, la fiscal les atribuyó a las médicas Camila Perrone Camus, Paula Allan y Florencia Carla Rodríguez haber causado por su desempeño negligente la muerte del paciente. En consecuencia, les formuló cargos por homicidio culposo en carácter de coautoras. El abogado Martín Govetto, patrocinante de la querellante, adhirió a los planteos de la fiscalía. Mientras que los defensores particulares y la defensa oficial rechazó la imputación.

Sin embargo, el juez de garantías Ricardo Calcagno admitió los cargos contra las médicas sospechadas y habilitó que el caso se investigue durante cuatro meses. Les ordenó a las profesionales avisar al Oficina Judicial si cambian el domicilio o el celular informado en la audiencia que se hizo este martes, para estar a disposición cuando sean requeridas durante el proceso.

Cómo es el caso

Bartolomé relató que Llancaquir cumplía una condena en el penal de Bariloche. Dijo que la madrugada del 3 de octubre del año pasado lo llevaron desde la unidad penitenciaria hasta el hospital Ramón Carrillo, donde Perrone Camus lo atendió en la guardia. La médica constató que presentaba un cuadro precordial más hipoglusemia.

La fiscal contó que la tarde del 5 de octubre del 2023 otra vez lo trasladaron hasta el hospital y la médica Allan lo atendió a Llancaquir con un dolor en el pecho. Señaló que el 10 de octubre del 2023 lo atendió Rodríguez en la ambulancia del hospital y le diagnosticó un cuadro de ansiedad cursando ataques de pánico.

“En todas estas atenciones le indicaron analgésicos y ansiolíticos descartando por electrocardiogramas dolor torácico de origen cardiológico”, sostuvo Bartolomé.

Y advirtió que ninguna de las tres “realizaron ni ordenaron una radiografía de tórax, práctica que hubiese permitido obtener el diagnóstico de la neumonia bilateral y otorgarle el tratamiento farmacológico” adecuado. Indicó que el paciente manifestó síntomas de dolor precordial o torácico y que las médicas “debían sospechar y realizar los diagnósticos”.

Bartolomé explicó que la mañana del 13 de octubre del 2023, Llancaquir se descompensó y en el penal lo atendió un enfermero de turno. Tras estabilizarlo, el hombre retornó al patio de la unidad penitenciaria y minutos después requirió de nuevo asistencia. El médico de la cárcel local y el mismo enfermero lo atendieron y ordenaron su traslado al hospital.

Llancaquir entró a la guardia con un paro cardiorrespiratorio y a pesar de los esfuerzos del personal médico no respondió a las maniobras de RCP y murió.

El interno Pedro José Llancaquir cumplía en octubre del 2023 una condena en el penal 3 de Bariloche. (foto de archivo)

Para la fiscal hubo negligencia

Para la fiscal, la muerte del paciente fue a causa de la “negligencia” de las tres médicas que no advirtieron antes la neumonía bilateral que tenía. Dijo que las sospechosas no aplicaron los protolocos de atención, Ni evaluaron los antecedentes del paciente, que tenía hipertensión arterial y diabetes tipo 2.

Sostuvo los cargos con el informe de la autopsia hecha por una médica forense del Poder Judicial, los informes del penal con cada uno de los traslados del interno, las constancias del libro de guardia del hospital con los ingresos de Llancaquir.

Los defensores particulares Ignacio Luquín y Marina Luna asistieron a Allan. Observaron que la muerte de Llancaquir se encuadra en lo que se conoce como muertes en custodia. Dijeron que cuando ocurre una muerte en contexto de encierro se deben aplicar protocolos específicos.

El paciente Pedro José Llancaquir murió la mañana del 13 de octubre del 2023, en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche. (foto de archivo)

Cuestionamientos a la formulación de cargos

Luna cuestionó el informe de la autopsia porque lo consideró incompleto. Y objetó que la fiscal del caso haya dejado afuera de la investigación al médico y enfermero del Servicio Penitenciario Provincial que lo vieron a Llancaquir en el penal y no detectan nada irregular.

Objetó “la selección en la imputación de la fiscalía de tres médicas que lo atienden por guardia por una consulta acotada al espacio de guardia, mientras que quienes tenían el control de la salud por ser una persona que estaba en custodia era el sistema de salud del SPP». Dijo que esa circunstancia hace que esta formulación de cargos sea incompleta y sectorizada”.

Ezequiel Palavecino, que defiende a Perrone Camus, dijo que la imputación fiscal no cumplía con los requisitos que prevé el Código Procesal Penal. “No hay claridad en la formulación de cargos. No está claro el hecho que se le endilga”, afirmó.

Aseveró que la fiscal les atribuye a las médicas incumplimientos de protocolos, “pero no indica cuáles”. Mientras que la defensora oficial Blanca Alderete, que asiste a Rodríguez, se opuso porque “es una persona que falleció en custodia”. “No está circunstanciada cuál es la conducta que ella omitió haber realizado”, planteó Alderete.