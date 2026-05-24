Ladrones de elite: cayó la banda internacional que robó a Del Potro y era buscada por el FBI por asaltar al novio de Taylor Swift

Una investigación de alta precisión, liderada por la UFI N°16 de Azul y la DDI de Azul, logró desarticular a la denominada «Banda de los Deportistas»: una red delictiva transnacional que operaba alternadamente entre Sudamérica y Estados Unidos, dedicada exclusivamente a saquear las mansiones de atletas de élite.

El hilo conductor que terminó destruyendo a la organización comenzó con el robo a la casa de la familia del extenista Juan Martín del Potro en Tandil el pasado 15 de mayo.

Sin embargo, al cruzar las identidades con Interpol y el FBI, saltaron las alertas rojas: los delincuentes eran buscados intensamente en los Estados Unidos por asaltar a megafiguras de la NFL, incluido Travis Kelce, la estrella de los Kansas City Chiefs y actual pareja de la cantante Taylor Swift.

El operativo en Ayacucho que culminó con la banda de ladrones de Elite

El principio del fin para la banda ocurrió por un error de cálculo logístico. Tras concretar el golpe en la propiedad de los Del Potro bajo la modalidad de efracción (rompiendo una abertura trasera), los delincuentes huyeron en un Chevrolet Astra hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), indicó La Nación.

La clave del caso se dio cuando los investigadores de la policía bonaerense rastrearon el coche hasta una estación de servicio Puma en el cruce de las rutas 29 y 74, en Ayacucho. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los rostros nítidos de los sospechosos mientras cargaban combustible.

Al cotejar las imágenes con la Dirección General de Administración de Infracciones, se descubrió que el auto arrastraba una multa previa conducido por Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, un ciudadano chileno con un frondoso prontuario en el estado de Florida, Estados Unidos.

El botín de Juan Martín Del Potro: medallas de su carrera y recuerdos familiares

El asalto a la vivienda del extenista ocurrió en una ventana de dos horas, entre las 17 y las 19, mientras la casa estaba vacía. Tres delincuentes ingresaron a la propiedad y dos se quedaron haciendo de «campana».

Según fuentes vinculadas al expediente judicial, la banda se llevó objetos de un valor económico altísimo, pero con un peso emocional irreparable:

Logros profesionales: varias de las medallas deportivas oficiales obtenidas por Del Potro durante su carrera en el circuito ATP.

varias de las medallas deportivas oficiales obtenidas por Del Potro durante su carrera en el circuito ATP. Artículos de lujo: un reloj Rolex , perfumes importados, joyas de oro y una raqueta Babolat exclusiva blanca y amarilla.

un reloj , perfumes importados, joyas de oro y una raqueta Babolat exclusiva blanca y amarilla. Golpe sentimental: la alianza de bodas de la madre del tenista, Patricia Lucas, que lleva la inscripción grabada “Patri 23/12/1983”.

Conexión FBI: el modus operandi del robo que sufrió Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

Las agencias de investigación norteamericanas ya le pisaban los talones a la banda.

El modus operandi de la organización era milimétrico: estudiaban los calendarios de la NFL y la NBA, esperaban a que los atletas estuvieran concentrados o disputando partidos televisados en directo y desvalijaban sus residencias con la certeza de que no serían interrumpidos.

Bajo este sistema, la banda logró infiltrarse y saquear las mansiones de los quarterbacks Patrick Mahomes y Joe Burrow, y del jugador de básquet Bobby Portis Jr. El caso que desató el escándalo internacional fue el asalto a la casa de Travis Kelce, un golpe que el FBI caratuló como parte de una red de «exportación de delincuentes sudamericanos».

Emboscadas en Retiro y Junín: así cayeron los cinco integrantes de la banda de ladrones de Elite

El fiscal a cargo de la causa, José Marcos Eguzquiza, ordenó un operativo relámpago coordinado en dos frentes para evitar la fuga de los sospechosos fuera del país:

Caída en Retiro: gracias a escuchas telefónicas en tiempo real, la policía interceptó a los dos líderes de la banda, los chilenos Zúñiga Cartes y Bastián Ignacio Jiménez Frereuy, dentro de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Intentaban abordar un micro hacia Posadas, Misiones, para cruzar la frontera de forma ilegal. Cerco en la Ruta 7: horas más tarde, la DDI de Junín bloqueó el paso de un Fiat Cronos negro que huía hacia el oeste, presuntamente con destino a Chile. Allí detuvieron al civil argentino Walter Damián D’Amelio y a otros dos cómplices de nacionalidad chilena.

Un peritaje técnico de la Policía Científica terminó de sellar el destino judicial de la organización: Jiménez Frereuy presentaba heridas cortantes en sus manos, las cuales son completamente compatibles con los rastros de sangre hallados en las ventanas rotas de la casa de Del Potro.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”, y los detenidos ya fueron trasladados a Tandil para prestar declaración indagatoria.

Con información de La Nación.