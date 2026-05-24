Levantaron rastros de sangre en la casa donde los asaltantes se ocultaron tras matar al comerciante de Bariloche

Hubo un amplio despliegue policial este sábado por la mañana en la calle Nehuén del barrio Nahuel Hue de Bariloche, donde allanaron un domicilio. (foto gentileza Policía de RN)

El arribo de varios móviles policiales sorprendió este sábado a primera hora de la mañana a los habitantes de la calle Nehuén y José Obrero del barrio Nahuel Hue de Bariloche. Los investigadores tenían el dato de que en una vivienda de esa calle, los autores del homicidio del comerciante Elías Miguel se habían ocultado tras cometer el crimen. Por eso, fueron a allanarla para confirmarlo.

Las manchas de sangre que hallaron en el interior del domicilio confirmaron las sospechas. La hipótesis es que allí estuvo la banda y, puntualmente, el asaltante que recibió un tiro en la cara, cuando Miguel disparó con un revólver antes de que recibiera el disparo que lo dejó herido de muerte en su casa de la calle Albarracín al 1200.

Fuentes oficiales comentaron este sábado que el dato de la vivienda surgió del análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad. También, por otros indicios.

Las fuentes dijeron que los peritos secuestraron varios artículos manchados con sangre, como camperas y zapatillas. Los peritos habían hallado rastros genéticos en el domicilio de la víctima. Todo se analizará en el laboratorio de genética forense local. El objetivo es identificar a los miembros de la banda que fue a robar a la casa de Miguel y lo mataron.

Dos detenidos por el momento

Los investigadores creen que seis delincuentes participaron del hecho. Pero hasta el momento solo hay dos detenidos por el hecho: Juan Antonio Bonnefoi y Franco Alí González. El jueves, el fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal Facundo D´Apice imputaron a Bonnefoi por el hecho que calificaron como un homicidio en ocasión de robo. Los abogados Martín Govetto y Tomás Soto (ambos exfiscales), que representan a la querella particular, adhirieron a la imputación fiscal.

La fiscalía y la querella no pudieron imputar a Alí González, porque su defensor particular Ezequiel Palavecino planteó que su asistido primero sea revisado por un médico forense para evaluar su estado de salud.

Alí González recibió la noche del domingo un tiro en su ojo derecho. De hecho, entró alrededor de las 23.40 a la guardia del hospital Ramón Carrillo de esta ciudad y fue sometido a una cirugía oftalmológica. Sin embargo, no lograron extraerle el casquillo. Por eso, será sometido a una segunda cirugía. Está en el hospital con custodia policial.

Los investigadores esperan obtener ese casquillo para cotejarlo con el arma que Miguel usó para tratar de defenderse la noche que lo mataron. Fuentes judiciales, informaron a Diario RÍO NEGRO que la fiscalía formulará cargos el martes contra Alí González.

El hecho que se investiga

El hecho que se investiga ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo último. Tres encapuchados irrumpieron en la vivienda de la víctima. Un cuarto asaltante no alcanzó a entrar. Los delincuentes iban en busca de la recaudación del comercio mayorista de Miguel, quien habitualmente retiraba el dinero y lo llevaba a su casa.

Cuando los encapuchados entraron al domicilio hallaron a la esposa. El comerciante estaba en otro ambiente de la casa. Miguel escuchó los gritos. Fue a buscar un revólver calibre 22 que tenía y salió en defensa de su pareja. Efectuó un disparo e hirió a uno de los encapuchados. Otro de los asaltantes tiró y la bala impactó en el pecho de Miguel.

El proyectil calibre 9 milímetros perforó la humanidad del hombre de 65 años. Los cuatro asaltantes huyeron en dos vehículos que los esperaban con los conductores al volante. Los autos estaban en las inmediaciones. La víctima murió después de la medianoche en el Sanatorio San Carlos de esta ciudad.

El viernes por la mañana, efectivos policiales secuestraron un Renault Clio, que sospechan que los asaltantes usaron para movilizarse para perpetrar el robo. El automotor estaba en un taller de chapa y pintura de la calle Sargento García, en el barrio 2 de Abril de esta ciudad. Identificaron ese vehículo tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero todavía falta ubicar al segundo vehículo que la banda utilizó para perpetrar el asalto.