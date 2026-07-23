Las claves del caso Agostina Jalabert: del presunto suicidio a la captura del acusado en Estados Unidos

La detención de Juan Manuel Reverter en el estado de Oregón, Estados Unidos, reactivó una de las investigaciones por femicidio que más repercusión tuvo entre Argentina y México. El joven, oriundo de Viedma, permaneció prófugo durante más de tres años y era buscado mediante una alerta roja de Interpol como principal acusado del crimen de la modelo e influencer Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen.

Agostina Jalabert: cómo la investigación pasó de un presunto suicidio a la captura del principal sospechoso

La captura fue el resultado de una investigación coordinada entre autoridades de ambos países y organismos internacionales, y abre ahora una nueva etapa centrada en el proceso de extradición para que enfrente a la Justicia mexicana.

El caso tuvo un giro determinante desde sus primeras horas. Inicialmente, la muerte de Jalabert fue investigada como un suicidio. La joven fue hallada en el baño del departamento que compartía con Reverter, pero su familia cuestionó desde el comienzo esa hipótesis y denunció irregularidades en la preservación de la escena y la ausencia del protocolo de investigación de feminicidios.

Con el avance de la causa, la Fiscalía General de Quintana Roo revisó la investigación. La incorporación de nuevos peritajes, testimonios y análisis forenses llevó a descartar la hipótesis inicial y a sostener que la víctima había sido asesinada.

Entre los elementos considerados determinantes figuraron las lesiones detectadas durante la autopsia, incompatibles con una muerte autoinfligida, además de indicios de violencia dentro del departamento. Según la reconstrucción fiscal, Agostina fue golpeada y asfixiada, y posteriormente la escena habría sido alterada para simular un suicidio.

Otro aspecto central fue la conducta atribuida a Reverter tras el hecho. De acuerdo con el expediente, permanecía en el departamento cuando la hermana de la víctima llegó al lugar, afirmó desconocer lo ocurrido y no había solicitado asistencia médica ni policial. Posteriormente, abandonó México sin haber sido detenido, una decisión que la familia consideró una de las principales fallas de la investigación inicial.

La causa también incorporó antecedentes sobre la relación entre ambos. Familiares de Jalabert describieron un vínculo atravesado por violencia psicológica, control y manipulación, contexto que la fiscalía incluyó en la reconstrucción del caso.

En enero de 2026, la Justicia mexicana solicitó formalmente su captura internacional y el Juzgado Federal de Viedma dio curso al pedido. Con la detención concretada en Estados Unidos, el expediente ingresa ahora en una etapa clave: definir la extradición del acusado para que sea juzgado por el delito de feminicidio en México.