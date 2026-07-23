Cómo fue el operativo de detención de Juan Manuel Reverter, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert

El operativo de detención de Juan Manuel Reverter, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert.

La detención de Juan Manuel Reverter, el oriundo de Viedma, principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert, fue el resultado de un operativo de cooperación internacional desplegado para localizar a un prófugo buscado por la Justicia de México.

En el procedimiento participaron de manera coordinada el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Las agencias trabajaron con información de inteligencia criminal para establecer los movimientos de Reverter, quien había abandonado México y se desplazaba por distintas jurisdicciones mientras era buscado por el crimen de la joven argentina.

La fiscalía mexicana sostiene que Reverter asesinó a Jalabert y luego intentó simular un suicidio. La hipótesis de la acusación indica que el hombre habría golpeado y estrangulado a la joven de 31 años para posteriormente montar una escena que inicialmente llevó a investigar el caso como una muerte por autodeterminación.

Por qué Interpol había emitido una alerta roja contra Reverter

La alerta roja de Interpol fue solicitada por las autoridades judiciales de México luego de que la investigación por la muerte de Agostina Jalabert fuera reorientada hacia la hipótesis de un femicidio.

La medida permitió activar mecanismos de cooperación internacional para localizar al acusado, que era considerado prófugo de la Justicia y estaba requerido para afrontar un proceso penal por el delito de feminicidio.

La orden de búsqueda se mantuvo vigente luego de que Reverter abandonara México sin prestar declaración formal y comenzara a desplazarse por diferentes jurisdicciones. La información fue compartida con organismos internacionales y agencias de seguridad para ubicarlo y concretar su detención preventiva con fines de extradición.

Qué significa una alerta roja de Interpol

Una alerta roja es una solicitud de cooperación policial internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada por la Justicia de un país miembro. No constituye, por sí misma, una orden de arresto internacional ni implica una condena, sino que permite que las autoridades del país donde se encuentra el acusado evalúen su detención conforme a su legislación.

En el caso de Reverter, la medida fue utilizada para facilitar su localización y avanzar en el proceso que podría derivar en su extradición a México.

El giro de la causa: del suicidio al femicidio

El caso de Agostina Jalabert estuvo marcado por un cambio radical en la hipótesis de investigación. La joven, oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada muerta en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

En una primera instancia, el hecho fue investigado como un suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima cuestionó desde el comienzo esa hipótesis y reclamó una investigación más profunda.

La intervención de la familia y de la Cancillería argentina derivó en una revisión del expediente por parte de las autoridades mexicanas. La investigación comenzó a analizar nuevamente la escena y las pruebas disponibles, con especial atención a los signos de violencia.

La autopsia y los posteriores estudios forenses detectaron lesiones que, según la acusación, resultaban incompatibles con la hipótesis de un suicidio. Entre los elementos considerados por los investigadores se mencionaron golpes y signos de presión en el cuello.

A partir de esos elementos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reorientó la causa y comenzó a investigar el caso como un feminicidio. La detención de Reverter representa ahora un avance central para el proceso judicial que busca esclarecer la muerte de Agostina Jalabert.