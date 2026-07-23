Caso ARSAT: por un tema de adicciones, le dieron domiciliaria al exfuncionario que le encontraron US$2 millones

El exfuncionario Facundo Leal, investigado por supuestos hechos de corrupción y contrataciones irregulares, fue beneficiado con el arresto domiciliario. La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Ramos, con la anuencia del fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de que peritajes médicos confirmaran que el imputado padece un cuadro de dependencia a las drogas que no puede recibir un tratamiento adecuado dentro del ámbito carcelario.

Leal, quien se encontraba detenido desde el pasado 28 de mayo tras los impactantes allanamientos donde se secuestraron más de dos millones de dólares y drogas sintéticas, cumplirá la medida preventiva en un departamento ubicado sobre la calle Ortiz de Ocampo al 2600, en el barrio porteño de Palermo, según precisó La Nación.

Como parte de las condiciones impuestas, estará bajo monitoreo con tobillera electrónica y quedará al cuidado de su pareja, Julieta Griffa Berro, quien se constituyó como garante.

El cuello de botella del Servicio Penitenciario en el caso ARSAT

La resolución judicial se fundamentó en las conclusiones del Cuerpo Médico Forense. A través del doctor Rubén Aldo Loherer, los peritos constataron el cuadro de dependencia de Leal y recomendaron un tratamiento interdisciplinario urgente en salud y adicciones. Ante este diagnóstico, el juzgado solicitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) un cupo en un centro de rehabilitación para drogodependientes.

Sin embargo, la respuesta del SPF bloqueó esa vía: la institución informó que el exfuncionario no reunía los criterios para ser incorporado al dispositivo debido a que pesaba sobre él una imputación por presunta comercialización de estupefacientes, una de las causales formales de exclusión del régimen intramuros.

Los informes médicos internos ya habían consignado que Leal presentaba cuadros de ansiedad e insomnio derivados de su encierro, por lo que se le había prescripto medicación psiquiátrica. Ante la imposibilidad de brindarle el tratamiento especializado en la cárcel, se abrió la puerta a la morigeración de la prisión preventiva.

Para abandonar el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Leal deberá someterse a un riguroso régimen de control estricto. La Justicia le prohibió ausentarse del domicilio de Palermo y estableció que solo podrá salir de manera excepcional ante razones de urgencia médica debidamente justificadas.

Asimismo, tiene la obligación de someterse al monitoreo electrónico permanente, comparecer ante el tribunal cada vez que sea convocado e informar de antemano cualquier turno médico a través de su defensa, tras haber hecho entrega formal de su pasaporte.

Caso ARSAT: que investiga la fiscalía tras los escandalosos allanamientos

El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó a favor del pedido de la defensa, a cargo del abogado Marcelo Rocchetti, al considerar que la calificación legal que vincula al exfuncionario con los estupefacientes —tenencia con fines de comercialización— «luce endeble».

Según el criterio fiscal, los elementos reunidos apuntan a una persona con un grave consumo problemático y no a un eslabón de narcotráfico, remarcando además que las cantidades secuestradas no evidenciaban una escala compatible con la comercialización a gran escala.

Entre las sustancias que le fueron secuestradas en los allanamientos detectaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y un vaporizador con aceite de cannabis.

Cabe recordar que Leal está en la mira de la Justicia por dos frentes distintos. Por un lado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, junto al fiscal Fernando Domínguez, lo investiga por supuestos contratos de alquiler con sobreprecios pagados por el Estado durante su paso al frente de ARSAT en la administración de Alberto Fernández (en la era Milei llegó a presidir el organismo de control ferroviario antes de ser desplazado).

Por el otro, el operativo de mayo destapó un panorama de alto impacto al hallarse en sus propiedades de Mendoza y Buenos Aires una cifra millonaria en efectivo compuesto por 2.591.354 de dólares, además de 165 euros, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2.000 chelines tanzanos.