Las fichas de Inteligencia en Neuquén que marcaron el destino de los desaparecidos

La fiscalia finalizará su alegato el 4 de agosto, con el pedido de penas para los 8 acusados (foto Emiliano Ortiz)

El equipo de la fiscalía federal sorprendió ayer al público en la etapa final de los alegatos del juicio Escuelita, con la presentación de las fichas de Inteligencia del Ejército o de la policía que marcaban el seguimiento de los militantes como blancos, incluso varios años antes del 24 de marzo de 1976. La mayoría de las personas señaladas en la documentación, están desaparecidas.



Los documentos forman parte del expediente del juicio Escuelita, que en este tramo tiene ocho acusados y la mayoría son de la rama de Inteligencia, ya sean los cuatro del Ejército, los integrantes de Gendarmería o los de las policías provinciales, de Neuquén o de Río Negro.

El alegato se realizó con soporte audiovisual, con formatos esquemáticos y didácticos, lo que mantuvo al público atento a las pantallas durante varias horas.



“No tuvimos este documento hasta el 2020; se hicieron seis juicios y esto reafirma que teníamos razón”, dijo David Maestre, de la fiscalía, al exhibir una ficha enviada desde la región al Batallón de Inteligencia 601 donde el personal de Inteligencia etiquetó como una célula de subversivos a un grupo de militantes de Sapere, exiliados chilenos, militantes bahienses y otros jóvenes del norte de la provincia a los tildó “frente de la construcción”.

La APDH y sobrevivientes, levantaron pañuelos con los nombres de las y los desaparecidos cuyos casos se juzgan en este juicio (foto Emiliano Ortiz)



Los nombres causaron estupor, porque están todos desaparecidos: Felipe Lara, Orlando Cancio, Celestino Aigo, Javier Seminario Ramos, José Francisco Pichulmán, Juan Raúl Pichulmán y José Luis Appel de la Cruz, entre otros.

Los dos últimos, son parte de los casos por los que se realizó este juicio por delitos de lesa humanidad, que comenzó en marzo y terminará el 25 de agosto, con el veredicto. Appel de la Cruz, fue víctima del plan Cóndor, junto con su esposa Carmen Delard Cabezas, el matrimonio secuestrado en Cipolletti en diciembre de 1.976.

El alegato comenzó con la descripción del modus operandi de Inteligencia probado en Santa Fe, con el señalamiento de estudiantes de la Juventud Peronista a los que enlistaron en una causa judicial y que fueron desaparecidos o encarcelados. Entre ellos Juan Colobig, del centro de estudiantes de Santa Fe en 1975 y secuestrado en el Banco Provincia de Neuquén en junio de 1978. Colobig padeció tormentos un mes en el sótano de la delegación de la policía federal de Neuquén y luego quedó detenido casi cinco años en las cárceles de la dictadura.

La centralidad de los lugares de detención clandestina en la sección de Junín de los Andes y en el Escuadrón de Gendarmería de San Martín de los Andes fue abordada por las fiscales con el detalle de cómo a través del hostigamiento constante, un grupo de profesionales padeció interrogatorios clandestinos, cárcel y torturas en los establecimientos cordilleranos.

La fiscal Gabriela Schumacher reafirmó que Leticia Veraldi, la adolescente desaparecida después de que fue secuestrada en Cipolletti en julio de 1977, fue detectada por el personal de inteligencia de la zona en una jornada de adoctrinamiento para secundarios en junio en el cine Belgrano, tras lo cual fue trasladada a centros clandestinos de Buenos Aires, donde era buscada.

Qué pide la fiscalía

“Todas las imputaciones son por su participación necesaria. Estos crímenes, son obra de una pluralidad de personas”, dijo el fiscal Miguel Palazzani al momento de iniciar el planteo ante los jueces por la responsabilidad penal para cada uno de los ocho acusados.

Se planteó la responsabilidad del integrante del destacamento de Inteligencia de Neuquén, Hugo Renes en 1978; de los integrantes del mismo destacamento Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín a partir de 1976 y durante 1977; de Emilio Sacchitella y Miguel Cil en las detenciones y torturas ocurridas en San Martín y Junín de los Andes; del militar de inteligencia Carlos Carretto en Catriel, que luego tomó la intendencia y de Miguel Ángel Ferrari.

El 4 de agosto, el equipo fiscal continuará con el detalle de las pruebas y la acusación contra los 8 acusados y al término de la jornada, pedirá las penas. El cronograma estableció tres últimas fechas para el final de juicio: el 10 y 11 de agosto será el alegato de la defensa y para el 25 se prevé el veredicto del tribunal integrado por los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián.