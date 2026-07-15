Les perdieron la valija en su luna de miel y fueron indemnizados recién 20 años después: qué ordenó la Justicia

Una pareja obtuvo un fallo favorable tras casi 20 años de espera por la pérdida de una valija durante su luna de miel en Villa Carlos Paz. La Justicia responsabilizó a la empresa de transporte por el extravío del equipaje y ordenó una indemnización millonaria por los daños ocasionados.

El caso se remonta a mayo de 2006, cuando los recién casados viajaron en micro hacia Córdoba pocos días después de contraer matrimonio. Según publicó La Gaceta, al llegar a destino comprobaron que la valija despachada nunca apareció, pese a contar con el comprobante de entrega.

La pérdida de la valija en Villa Carlos Paz y el reclamo judicial

Entre los objetos extraviados había ropa, artículos de higiene, una cámara fotográfica y otros efectos personales. La falta de respuestas de la empresa obligó a la pareja a comprar elementos básicos para continuar el viaje y, finalmente, a interrumpir las vacaciones antes de lo previsto.

La sentencia reconoció tanto el daño material como el daño moral. El juez fijó una reparación de 3.960 pesos por los bienes perdidos, calculados al momento de la demanda presentada en 2006, y una compensación de 3 millones de pesos por el perjuicio moral, estimada a valores de 2026.

La pareja había viajado a Villa Carlos Paz, pero su luna de miel fue frustrada por el robo.

Durante el proceso judicial, la empresa demandada no presentó defensa, pese a haber sido notificada, por lo que fue declarada en rebeldía. El magistrado consideró acreditados los hechos y recordó que el transportista responde por el equipaje despachado como parte del contrato de transporte.

Además de la documentación presentada, el juez tomó en cuenta los testimonios de personas cercanas a la pareja, quienes confirmaron tanto la pérdida de la valija como las compras que debieron realizar durante la estadía.

También entendió que los bienes reclamados eran de uso habitual y que el monto solicitado resultaba razonable. La resolución otorgó a la empresa un plazo de 10 días para cumplir con la indemnización.