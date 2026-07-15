La cábala de Javier Milei para la semifinal de Argentina: dónde verá el partido contra Inglaterra

Este miércoles el presidente Javier Milei verá la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien suele compartir los encuentros del equipo de Lionel Scaloni.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el mandatario prefiere disfrutar de los partidos con poca concurrencia. El propio Milei se define como bilardista y mantiene su respaldo público a Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni, a quienes destacó en distintas oportunidades.

Qué hará Javier Milei si Argentina llega a la final del Mundial 2026

En declaraciones a El Observador, el Presidente anticipó qué ocurriría si la Selección consigue el bicampeonato. «Cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar», afirmó.

Luego agregó: «La pongo a disposición del plantel, que la usen sin ningún tipo de problema, sin interferencia política. No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos». El mandatario seguirá al conjunto dirigido por Lionel Scaloni desde la Quinta de Olivos.

El posible feriado que analiza el Gobierno por el Mundial 2026

Mientras avanza el Mundial 2026, en la Casa Rosada tampoco descartan un eventual asueto si Argentina logra consagrarse campeona. Sin embargo, en el Gobierno evitan referirse abiertamente a esa posibilidad y aseguran que predominan las cábalas antes de la semifinal.

Con Milei instalado en Olivos, la actividad en Balcarce 50 es reducida y solo permanece el personal de funciones habituales.

Desde el oficialismo sostienen que, una vez finalizado el encuentro, el Presidente retomará su agenda de trabajo, tal como ocurrió tras el triunfo frente a Egipto, cuando recibió a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili para avanzar en un proyecto sobre la carta orgánica del Banco Central.

En paralelo, el clima mundialista también se vivió puertas adentro del Gobierno. El pasado martes, varios integrantes de la mesa política siguieron con atención la semifinal entre España y Francia, mientras en distintos sectores de la Casa Rosada se escucharon festejos por las jugadas del encuentro.