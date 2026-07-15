De Paul, el hombre con más presencias de la era Scaloni: sus últimas importantes ausencias

(AP) Lejos de perder la sonrisa y el ánimo, el "motorcito" procurará aportar desde el banco de suplentes.

Aún entre tanto rumor y trascendido previo, la decisión sorprendió a todos. Pero sí, finalmente Lionel Scaloni decidió que Rodrigo De Paul irá al banco de suplentes esta tarde en Atlanta, en el trascendental choque de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

En busca de mayor frescura y solidez en el mediocampo, y comprendiendo la importancia de contener el poderío inglés en ataque, el técnico albiceleste finalmente optó por la inclusión de Giuliano Simeone en lugar del «motorcito»; un nombre que no estaba en el radar de las últimas horas.

Se hablaba del posible ingreso de Nicolás González por el lateral izquierdo, uno de las primeras piezas de recambio del DT nacional durante la Copa del Mundo, que a poco estuvo de ser titular ante Egipto. Pero, finalmente, será el mediocampista de Atlético de Madrid el único cambio argentino respecto al pasado duelo ante Suiza.

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Para De Paul es el choque más trascendental que se pierde con la Selección, al menos desde el arranque, desde que forma parte del proceso Scaloni. De hecho, el jugador de Inter Miami es uno de los que más presencias acumula junto a Lionel Messi: 79 titularidades en más de 90 partidos con la camiseta argentina.

En Qatar 2022, si bien sufrió un desgarro en pleno torneo (en la previa ante Países Bajos, por los cuartos de final), fue desde el arranque en las instancias decisivas.

Hablando de partidos importantes, sin contar el cruce ante Jordania por fase de grupos (Argentina ya estaba clasificada), se recuerda la ausencia del volante del equipo titular en las Eliminatorias Sudamericanas 2025 ante Uruguay, en marzo del año pasado, y frente a Colombia, también por Eliminatorias, pero en febrero de 2022, por acumulación de amarillas.