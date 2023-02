“Lloren ahora basuras”, el terminante mensaje a los rugbiers de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Virginia Pérez Antonelli fue la chica que le realizó RCP a a Fernando Báez Sosa, cuando apenas tenía 17 años. Fue, también, una de las testigos más importantes en la causa que derivó en la condena a los ocho jóvenes de Zárate durante este lunes.

Al ver a Báez Sosa agonizar en la calle, Virginia intentó reanimarlo con RCP. Tres años después, su testimonio en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores fue clave para la posterior condena de los agresores.

Hoy, cuando ya se supo la sentencia, la joven posteó: “No sé qué decir, estoy desmayada hace veinte minutos”. Y apuntó: “Lloren ahora basuras”.

Horas antes, la chica había publicado un tuit en pedido de justicia por Fernando: “Después de tres años y un proceso de terror, la Justicia hoy tiene en sus manos una decisión crucial. Tiene que haber una sentencia justa después de tanta tortura, para que en el corazón de esa familia haya un poco de paz. El tiempo es hoy”.

Cómo fue la declaración de Virginia Pérez Antonelli

Durante la cuarta jornada del juicio, se vivió uno de los momentos más emotivos y crudos de las audiencias. Virginia describió cómo encontró el cuerpo de Fernando y contó el intento de reanimación que protagonizó. Al respecto, describió que había notado que tenía un golpe muy fuerte en la cara, del lado izquierdo. «Cuando saqué las manos de la cabeza, me las miro y las tenía llenas de sangre», dijo.

Cuando le consultaron sobre las maniobras de reanimación que se hicieron, contó que vio a un policía «muy nervioso» para realizarle el procedimiento. «Vi que lo estaba haciendo fuerte y rápido. ‘Pará, mirame a mí y escuchame’, le dije. Y le conté el ritmo. ‘Uno, dos, tres, cuatro, cinco…’», precisó.

Además, fuera de tribunales admitió que, mientras estaban haciendo las maniobras, ella le habló a Fernando para intentar mantenerlo conciente, pero él no respondía. «Quedate conmigo, por favor, quedate conmigo», contó que le decía.

«Fue uno de los Pertossi. Me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta«, relató Virginia.

En aquel momento, al salir de la audiencia, Virginia también acusó a la defensa de atacarla y cuestionarla en todo momento durante su declaración. «Fue muy intenso porque fue mucho ataque. Yo sabía de entrada que me iban a agarrar por el lado de ‘parte de la culpa fue tuya, porque hiciste mal el RCP y lo movieron cuando no tenían que hacerlo…’ . Ya vine con esa idea de que me iban a agarrar por ese lado», exclamó.