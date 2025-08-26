Lo acusan de abusar de una adolescente y un jurado popular lo juzgará en Cutral Co

Un tribunal popular juzgará a un hombre que está acusado por el delito de abuso sexual, seguido de muerte. La víctima fue una adolescente de su entorno familiar y el hecho ocurrió en una vivienda de Plaza Huincul. Como la pena en expectativa es superior a los 15 años, está previsto que sea un jurado popular el que determine si es culpable o no.

El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo, aceptó la apertura a juicio para que un hombre, identificado como J.C.F, llegue a esta instancia. Será un jurado popular que determinará si es responsable penalmente de abusar sexualmente de su sobrina de 14 años, quien luego de la agresión se quitó la vida.

El magistrado lo resolvió tras la audiencia que se desarrolló en la Oficina Judicial de Cutral Co. Se indicó que la apertura a juicio pedida por la fiscalía, sea bajo la modalidad de jurado popular porque la pena en expectativa es superior a los 15 años.

Por otra parte, se informó que el magistrado descartó la posición de la defensa de J.C.F, quien había sostenido que no existen elementos de prueba suficientes para incriminar al imputado y que la causa sea elevada a juicio.

“Para la defensa sería difícil la acreditación del hecho, pero será su trabajo en juicio sostener esta contradicción que plantea. Deben escucharse testigos y hechos, y para ello se debe ir a juicio”, fundamentó Borgonovo.

Qué ocurrió en julio de 2024

Se explicó que la fiscalía cuando desarrolló la teoría del caso, planteó que el 22 de julio de 2024, en Plaza Huincul el imputado llegó a la vivienda que compartía con la niña, y la madre y una hermana de ella. Le reclamó a la joven por un movimiento de dinero en su cuenta bancaria.

Luego, la agredió sexualmente, situación que, de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía, determinó que la víctima tomase la decisión de quitarse la vida.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Gastón Liotard y la asistente letrada Valeria Ceballos describieron los testigos que brindarán su declaración en el juicio de responsabilidad y los elementos probatorios recabados.

Se resolvió que el juicio estará a cargo de un jurado popular, porque desde el ministerio Público Fiscal se solicitó una pena superior a 15 años.

Finalmente, se indicó que la calificación legal definida fue la de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la condición de convivencia preexistente.