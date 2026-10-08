«Lo colocaron en una situación de desamparo», afirman los fiscales en los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, presentes en la audiencia por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA.

El juez Alberto Gaig dio inicio este jueves a las audiencia de los alegatos de clausura en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Los fiscales sostuvieron que el futbolista fue colocado «en una situación de desamparo» por un grupo «de improvisados».

El enfermero Ricardo Omar Almirón fue el único de los siete acusados que no llegó a los Tribunales de San Isidro debido a un «accidente con su bebé», según explicó su defensor Franco Chiarelli, consignó Noticias Argentinas.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: los alegatos de los fiscales

El fiscal Cosme Iribarren enumera los distintos problemas de salud que padecía Diego Armando Maradona en junio de 2020, cinco meses antes de su fallecimiento: alteración de enzimas hepáticas y bilirrubina, consumo de alcohol, ligera dilatación del ventrículo derecho, somnolencia, ateromatosis carotidea leve e insuficiencia mitral leve.

«No tenía el corazón del toro como dijeron varias personas», expresó Iribarren ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

En este sentido, mencionó las internaciones de Maradona en la Clínica Olivos, el Sanatorio Ipensa, el Sanatorio Güemes, la Institución Fleni, entre otros hospitales.

El fiscal Patricio Ferrari consignó hoy que los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual «colocaron» a Diego Armando Maradona «en una situación de desamparo y librado de suerte», citó Noticias Argentinas.

«Ejecutaron acciones contrarias al arte de curar«, consideró Ferrari durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, a la vez que recordó: «Maradona falleció por un edema, tenía tres litros de ascitis».

Sostuvo que «existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que cuidaban a un paciente complejo». En ese sentido, Ferrari enfatizó: «Nos intentaron hacer creer que Maradona murió súbitamente», subrayó.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: las posibles condenas

El exmédico personal del astro argentino y neurocirujano, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó 12 horas y que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Desde la contraparte resaltan que el deceso se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.