Lo condenaron por abusar de una adolescente en Viedma: la escuela cumplió un rol clave en la denuncia

El tribunal de Viedma destacó la intervención inmediata de la escuela en la denuncia que permitió llegar a la condena.

Un tribunal penal de Viedma declaró por unanimidad la culpabilidad de un hombre por abuso sexual agravado contra una menor. El caso se conoció luego de que la víctima, en octubre del año pasado, pudiera relatar lo sucedido en el ámbito escolar, donde recibió acompañamiento y protección inmediata. La intervención de la institución educativa fue decisiva para que la causa avanzara rápidamente en el sistema judicial.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Álvarez, Ignacio Gandolfi y Carlos Reussi. El abuso fue calificado como agravado por haber mediado acceso carnal, por ser el acusado el encargado de la guarda —al ser pareja de la madre— y por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

La acusación y el rol de la comunidad educativa

El juicio se desarrolló durante tres jornadas, donde la Fiscalía sostuvo que la acusación quedó plenamente probada. Destacó el testimonio de la víctima, quien relató con claridad y sin contradicciones los abusos sufridos durante varios años, manteniendo un tono pausado que reflejó la carga traumática de su experiencia. La Fiscalía rechazó la teoría de la defensa, que había intentado instalar la hipótesis de un relato falso.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Paula de Luque y Pablo Peralta. La víctima contó con la representación del defensor de menores Juan José Álvarez Costa y participó de manera virtual. La defensa del acusado fue ejercida de forma particular.

Se subrayó especialmente el rol de la escuela, que articuló una respuesta inmediata: docentes y autoridades escucharon a la adolescente, realizaron la denuncia ese mismo día y coordinaron su encuentro con el defensor oficial de menores e incapaces. Además, el equipo le explicó la estrategia legal, atendiendo su preocupación por la situación de sus hermanos menores.

El próximo paso será el juicio de cesura, instancia en la que se definirá la pena que deberá cumplir el acusado. La comunidad educativa y judicial destacó la importancia de la contención y la articulación institucional para garantizar la protección de víctimas en contextos de vulnerabilidad.