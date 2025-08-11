El municipio de Roca insistirá en demoler la casa construida en el área protegida de Paso Córdoba

La casa construida en Pasó Córdoba, al pie de las bardas de la margen sur del río Negro en Roca.

El municipio de Roca insistirá en la demolición de la imponente casa construida en el área protegida de Paso Córdoba.



Así lo adelantaron fuentes de la intendencia que preside María Emilia Soria en las últimas horas. La decisión depende del juzgado de Faltas de la ciudad, que ratificaría la orden de demolición que el año pasado originó un conflicto judicial entre la municipalidad y los dueños de la propiedad.



La municipalidad aplicó una millonaria multa y ordenó la demolición de la construcción en julio de 2024 por considerar que no estaba habilitada y por el impacto en el área protegida.



Los propietarios de la vivienda, que está a un kilómetro y medio al sur del puente sobre el río Negro, fueron a la Justicia y presentaron un recurso de no innovar.

El juzgado Contencioso 15 no hizo lugar al pedido pero pidió a la municipalidad de Roca la documentación y las razones de las sanciones dispuestas por el tribunal de faltas y ratificadas por la intendenta María Emilia Soria.



Paralelamente la comuna decidió avanzar con las sanciones administrativas y es por ello que los dueños plantearon en la Justicia que “municipalidad (de Roca) estaría intentando ejecutar la sanción administrativa”.

En julio de 2024 la municipalidad ordenó la demolición de la casa construida en Paso Córdoba. Ahora hay un conflicto judicial en el juzgado Contencioso Administrativo 15 de Roca.



Los letrados de los dueños de la casa plantearon que el juez debía expedirse “sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes (como ordenar la abstención de la ejecución)”. Ante la negativa del juez, recurrieron a la instancia superior.



La Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente el recurso interpuesto por los propietarios, “en lo referente los hechos nuevos denunciados”.



Sin embargo, desde el Municipio se indicó que avanzarán con la demolición e incluso advirtieron que en “el supuesto en que la persona que allí habita no acceda a llevar adelante la demolición, posiblemente se solicite auxilio de la fuerza pública para poder realizarlo, porque está en una propiedad privada”.