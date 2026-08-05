Primer caído en el Clausura: Platense echó a Zunino y Palermo asoma como posible reemplazo

Walter Zunino dejó de ser el entrenador de Platense tras la goleada por 4-0 frente a Talleres, un resultado que profundizó la crisis deportiva del Calamar y derivó en un clima de tensión con los hinchas. A solo una semana del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, la dirigencia apuntaría a Martín Palermo para asumir como nuevo DT.

La salida fue confirmada por el club a través de un comunicado oficial y, según informó la institución, se produjo de común acuerdo con la comisión directiva. Con esta decisión, Zunino se convirtió en el primer entrenador que deja su cargo durante el torneo Clausura 2026 y el decimonoveno cambio de director técnico en el fútbol argentino en lo que va del año.

El entrenador de 44 años había asumido en noviembre de 2025 para reemplazar a Kily González y dirigió 28 partidos entre el Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y los torneos Apertura y Clausura.

Aunque logró un hecho histórico al clasificar a Platense a los octavos de final de la Libertadores en su primera participación en el certamen, los números en el ámbito local terminaron condenando su ciclo. El Calamar suma apenas 17 puntos en 19 fechas y figura entre los equipos de peor rendimiento de la temporada.

Qué dijo Walter Zunino habló tras su salida

Luego de su desvinculación, el entrenador se refirió a los incidentes ocurridos en el estadio y cuestionó el clima que rodeó la derrota ante Talleres. «En los clubes hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que busca los disturbios y que puede sacar algún beneficio del revuelo que se armó. No me gustó lo que se vivió en mi club», expresó.

Además, dejó en claro que no puso obstáculos para su salida por el vínculo que mantiene con la institución. «Siendo del club, siendo de la casa y con toda mi familia hincha de Platense, siempre iba a estar a disposición. Si la dirigencia creía que no tenía que continuar, conmigo no iba a haber ningún problema».

Martín Palermo, a un paso de regresar a Platense

Mientras oficializaba la salida de Zunino, la dirigencia aceleró la búsqueda de su reemplazante. El primer contacto fue con Gustavo Costas, quien rechazó la propuesta, y rápidamente las negociaciones avanzaron con Martín Palermo, que ya tiene un acuerdo de palabra y solo restan detalles para formalizar su regreso.

El Titán tendrá como principal desafío preparar al equipo para los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, con el partido de ida programado para el miércoles 12 de agosto en Vicente López.

Será su segunda etapa al frente del Calamar. En 2023 dirigió 46 encuentros, con un balance de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. Más allá de los números, su ciclo quedó marcado por haber llevado al club a la final de la Copa de la Liga, donde cayó por 1-0 frente a Rosario Central.

Tras su paso por Platense, Palermo dirigió a Olimpia de Paraguay y luego a Fortaleza de Brasil, donde estuvo al frente del equipo durante el último tramo de 2025. Más recientemente se desempeñó como comentarista durante el Mundial 2026.

De no surgir imprevistos, el histórico goleador de Boca será oficializado en las próximas horas y tendrá poco tiempo para trabajar antes del compromiso más importante del semestre: la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido.

El comunicado de Platense

El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa CONMEBOL Libertadores, Torneo Apertura y Clausura de este año.

Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas. Departamento de Prensa C.A. Platense