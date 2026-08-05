Qué es el «Nonna Maxxing», la tendencia viral que invita a vivir como las abuelas italianas

Cocinar sin apuro, comer en familia, apagar el celular, caminar por placer y disfrutar de los pequeños rituales cotidianos. Eso propone el «Nonna Maxxing», una tendencia que nació en redes sociales y que la Generación Z convirtió en un nuevo estilo de vida para combatir el estrés y la hiperconexión.

Después del auge del quiet luxury, el cottagecore y las rutinas de productividad extrema, una nueva corriente comenzó a ganar espacio en TikTok e Instagram: el «Nonna Maxxing», un movimiento que reivindica los hábitos de las tradicionales abuelas italianas —las «nonnas»— como una forma de recuperar el bienestar.

¿Qué significa «Nonna Maxxing»?

El término combina la palabra italiana «nonna» (abuela) con el sufijo «maxxing», utilizado en internet para describir la búsqueda de optimizar un aspecto de la vida.

En este caso, la propuesta no consiste en ser más productivo, sino todo lo contrario: desacelerar, disfrutar del presente y recuperar costumbres sencillas inspiradas en las abuelas italianas.

Los hábitos que promueve esta tendencia

Quienes adoptan el Nonna Maxxing buscan incorporar prácticas cotidianas que favorezcan una vida más tranquila y conectada con el hogar.

Entre las más populares se encuentran:

Cocinar comida casera desde cero.

Comer sentado y sin mirar el celular.

Compartir largas sobremesas con familiares o amigos.

Caminar sin contar pasos ni pensar en el rendimiento.

Cuidar plantas o una huerta.

Tejer, coser o realizar manualidades.

Utilizar vajilla heredada y objetos con historia.

Encender velas y crear ambientes cálidos.

Descansar sin culpa y reducir el tiempo frente a las pantallas.

Más que una estética, una filosofía

Aunque en redes sociales abundan las imágenes de cocinas rústicas, manteles floreados, pan recién horneado y pasta casera, especialistas coinciden en que el fenómeno va mucho más allá de una cuestión estética.

La tendencia propone priorizar los vínculos, la hospitalidad, las comidas compartidas y los pequeños rituales cotidianos, en contraposición con la cultura de la productividad constante.

¿Por qué la Generación Z se siente atraída por este estilo de vida?

El crecimiento del Nonna Maxxing está relacionado con el cansancio que muchos jóvenes manifiestan frente a la hiperconexión, las redes sociales y la presión por optimizar cada minuto del día.

En ese contexto, la figura de la nonna representa un símbolo de calma, cuidado y comunidad: alguien que cocina para otros, recibe sin apuro y encuentra valor en los momentos cotidianos.

Una tendencia con una gran paradoja

Curiosamente, el Nonna Maxxing se volvió viral gracias a las mismas plataformas digitales de las que propone alejarse.

Miles de usuarios comparten videos preparando pasta fresca, horneando pan, cuidando jardines o disfrutando de almuerzos familiares bajo el hashtag #NonnaMaxxing, convirtiendo un estilo de vida más pausado en uno de los fenómenos de bienestar más comentados del último año.