Lo condenaron por el homicidio de un hombre en Bariloche y la madre dejó un mensaje conmovedor al responsable

El imputado Sebastian Caniupan (a la izquierda) admitió haber sido el autor de la muerte de Víctor Tecas Vera. (foto gentileza)

El 22 de octubre del 2024, el corazón de Víctor Alfonso Tecas Vera dejó de latir. Recibió un proyectil calibre 22 que causó una hemorragia interna y desencadenó su muerte.

La investigación determinó que Sebastián Luis Caniupan fue el autor del disparo. El propio imputado lo reconoció, en una audiencia que se hizo este viernes en una de las salas del edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20.

También, consintió la pena de 4 años y 6 meses de prisión que había pedido el fiscal Gerardo Miranda, que lo imputó por homicidio cometido con exceso en la legitima defensa.

“Le quisiera pedir mil disculpas por el hecho este”, expresó el imputado, cuando el presidente del tribunal Gregor Joos le preguntó si quería decirle algo a la madre de la víctima Viviana Vera. La mujer estaba conectada a la audiencia por zoom desde Villa La Angostura, donde tiene su domicilio.

"Es un dolor muy grande"

“La pérdida de mi hijo no la van a devolver. Es mi dolor muy grande”, manifestó Vera. Dijo que habían hablado con su abogado, porque ella se había constituido en querellante en la causa, y con el fiscal. Contó que ambos le habían explicado los alcances del acuerdo pleno que se presentaría ante el tribunal para resolver el conflicto.

Ese acuerdo implicaba cambiar la calificación del hecho atribuido a Caniupan por una mucho más leve y una pena menor en consecuencia. La mujer no planteó cuestionamientos en la audiencia.

“Nosotros somos creyentes en Dios. Aunque esto suene mal: quiero decirle a este chico que le quitó la vida a mi hijo que él hubiese querido que lo perdonara, que la justicia divina va a ser lo lo que tenga que hacer”, dijo la mujer.

“El único consejo que le puedo dar a este chico es que trate de hacer una buena vida de ahora en más porque yo ya no tengo a mi hijo”, expresó.

Y remató: “Me siento un poco aliviada de que él (por el mputado) reconozca lo mal que hizo en quitarle la vida a una persona, ya sea mi hijo o cualquiera otra persona”.

Una investigación que dio un giro llamativo

El 25 de octubre del año pasado se hizo la audiencia de formulación de cargos después de que fueran detenidos tres sospechosos. El entonces fiscal César Lanfranchi (hoy juez de garantías) imputó a Caniupan, Tupac Nehuen Bustos Yáñez y Tamara Torres por el homicidio de Tecas Vera. Calificó de manera provisoria el hecho atribuido a los tres imputados como un homicidio agravado por el uso de armas y con el concurso premeditado de dos o más personas. El Código Penal sanciona ese delito con prisión perpetua.

La investigación avanzó y, según explicó Miranda (que heredó la investigación), a partir de las pruebas recolectadas la mirada sobre el hecho cambió. También la calificación legal. Recordó que la fiscalía apuntó a un homicidio desde el comienzo de la investigación, mientras que la defensa a una legítima defensa.

Miranda admitió este viernes que la teoría de la acusación tenía “ciertas debilidades” al igual que la teoría de la defensa. “Consideramos el exceso en la legitima defensa como la situación más justa para este caso”, sostuvo el fiscal.

Por eso, informó al tribunal, integrado por los jueces Bernardo Campana, Juan Martín Arroyo y Joos, que habían llegado a un acuerdo pleno con el imputado y su defensor particular, para resolver el conflicto bajo el paragüas del artículo 14 del Código Procesal Penal de Río Negro. «Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social», dice ese artículo que invocan funcionarios judiciales con frecuencia.

Cómo mataron a la víctima

Miranda relató que le atribuía a Caniupan el hecho que ocurrió la tarde del 22 de octubre del 2024, en un domicilio ubicado en la calle Peulla 4975 del barrio 2 de Abril de esta ciudad.

Dijo que el imputado se presentó en ese lugar portando un arma de fuego calibre 22 que no fue secuestrada. Lo acompañaban dos jóvenes. Contó que Tecas Vera salió del domicilio. Su pareja estaba en la vivienda.

Hubo una fuerte discusión en la vereda. Miranda señaló que Tecas Vera portaba un tumbera (arma de fabricación casera). Explicó que el acusado “asumió erróneamente que Tecas Vera lo atacaría” y para evitar ser agredido extrajo el arma y le efectuó un disparo.

Pero el fiscal indicó que “la víctima no atinó de ningún modo en agredir a Caniupan, ni siquiera a apuntarlo” con la tumbera. Pero el imputado efectuó un tiro. El proyectil atravesó un pulmón y el corazón y murió por una hemorragia interna, en el hospital de Bariloche. El autor del disparo se retiró y después fue detenido.

Miranda expuso las evidencias. . También lo imputó por la portación ilegal de arma de fuego de uso civil y solicitó que sea condenado a 4 años y 6 meses de prisión.

El defensor estuvo de acuerdo con la calificación legal que indicó la fiscalía y con la pena propuesta. “Lo que relató el fiscal es lo que se acordó. Se lo expliqué a mi asistido y no deja de ser beneficioso para mi cliente”, sostuvo Pschunder.

Joos le preguntó al acusado su comprendía los alcances del acuerdo presentado y la condena pedida por la fiscalía. Caniupan respondió en forma afirmativa y ratificó que era responsable de la muerte de Tecas Vera de la manera relatada por el fiscal.

Tras una deliberación, los jueces homologaron el acuerdo pleno presentado porque cumplía los requisitos legales y condenaron al imputado a 4 años y 6 meses de prisión. Caniupan está detenido con prisión preventiva desde octubre del año pasado. Valoraron su arrepentimiento y el mensaje de la madre de la víctima.