Un hombre murió tras el incendio de una vivienda en Neuquén

Un fatal incendio se registró este sábado 6 de diciembre, alrededor de las 20 horas, en una vivienda ubicada en calle Libertad 726 de Neuquén capital. Cuando los bomberos arribaron, constataron que se trataba de un incendio declarado dentro de una casa de una sola planta, construida en material y compuesta por tres ambientes: living-comedor, habitación y baño.

Así lo informó a DIARIO RIO NEGRO el subcomisario Raúl Cabezas, segundo jefe del Cuartel Central de Bomberos de la Policía, quien detalló que al lugar fueron enviadas dos dotaciones tras la alerta del Centro de Operaciones.

Durante las tareas de extinción, el personal halló en el interior de la habitación los restos carbonizados de un hombre adulto, quien era la única persona que se encontraba en la vivienda al momento del siniestro. No se registraron otros heridos ni se asistieron lesionados por parte del sistema de salud.

Una persona murió calcinada tras un incendio sobre calle Libertad en Neuquén.

Tras controlar el fuego, los bomberos continuaron con los trabajos de enfriamiento, ventilación y preservación de la escena, fundamentales para permitir las pericias posteriores.

El subcomisario Cabezas informó que las causas del incendio aún se investigan. En el lugar trabajaron dos divisiones especializadas: la División Siniestros, que recabó indicios para determinar el origen del fuego; y División Judicial de Bomberos, encargada de las tareas de campo y de avanzar con la investigación bajo directivas del área judicial.

Las labores operativas se extendieron hasta pasada la medianoche, momento en el que se completó la extracción de los restos de la víctima y el levantamiento de indicios.

Desde Bomberos de la Policía detallaron que la investigación sigue en curso para establecer qué originó el trágico incendio.