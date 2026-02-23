Lo imputaron por encerrar y golpear a su pareja en Zapala: dictan prisión domiciliaria por 10 días

La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un hombre de Zapala acusado de haber privado ilegalmente de la libertad a su pareja y agredirla físicamente. El hecho ocurrió el viernes 20 de febrero en una vivienda donde ambos convivían. La jueza Vanesa Macedo Font tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria y dispuso la prisión domiciliaria del imputado por 10 días, con custodia policial permanente y tobillera electrónica.

El hecho y la acusación

Según detalló el asistente letrado Eduardo Dedominichi, el episodio se registró alrededor de las 13, cuando la joven de 19 años manifestó su intención de retirarse hacia la casa de su madre tras una discusión.

De acuerdo a la acusación, el hombre le impidió salir del domicilio, la empujó hacia una habitación y cerró la puerta. Luego la habría agredido con golpes de puño, patadas, mordeduras y arañazos, manteniéndola acorralada e impidiéndole desplazarse libremente.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 101 realizado por una familiar. La víctima presentó lesiones de carácter leve, constatadas por profesionales médicos.

El delito atribuido es privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, en calidad de autor.

Medidas cautelares y plazo de investigación

Durante la audiencia, la magistrada fijó un plazo de dos meses para desarrollar la investigación, la mitad de lo solicitado por la fiscalía.

Ante el riesgo para la integridad de la víctima y la cercanía entre los domicilios, ordenó que el imputado cumpla prisión domiciliaria en la casa de su madre, con custodia policial las 24 horas y monitoreo electrónico.

Además, dispuso la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio. La medida cautelar será revisada en una audiencia prevista para el 2 de marzo.