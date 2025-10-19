Investigan presunta estafa con viajes a Italia en Roca: inhibición y presentaciones diarias para la imputada

La mujer deberá presentarse a diario en fiscalía mientras avanza la investigación por presunta estafa en Roca. Foto Archivo/Juan Thomes.

El Ministerio Público Fiscal de Roca solicitó y obtuvo la aplicación de medidas cautelares contra una mujer acusada de presunta estafa vinculada a la venta de paquetes turísticos al exterior.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025 en un local ubicado en Mitre 930 de Roca, donde la sospechosa —representante de una agencia de viajes— habría ofrecido viajes a Italia a un grupo de personas que integraban un curso de estudio.

Paquetes falsos y comprobantes truchos

De acuerdo con la acusación, la mujer se habría ganado la confianza de las víctimas y les habría vendido paquetes completos, emitiendo comprobantes falsos que aparentaban ser legítimos. Las denunciantes habrían abonado la totalidad del monto solicitado, confiando en que el servicio sería prestado.

Sin embargo, cuando llegó la fecha del viaje, el mismo nunca se concretó. La fiscalía sostiene que la mujer no habría gestionado los pasajes ni las reservas de alojamiento, y que tampoco devolvió el dinero pese a los reiterados reclamos.

Bienes inhibidos y control judicial

Entre las pruebas recolectadas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias, declaraciones testimoniales, un allanamiento y el secuestro de documentación.

Durante la audiencia realizada esta semana, la jueza interviniente resolvió la inhibición general de bienes de la acusada, el bloqueo de todas sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la fiscalía.

La magistrada advirtió que, en caso de incumplir con esta última medida, podrían solicitarse medidas más gravosas para garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos procesales.