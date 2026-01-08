Femicidio de Agostina Jalabert en México: las claves del caso y por qué Interpol busca a su expareja

Elfemicidio de Agostina Jalabert, la modelo e influencer oriunda de Carmen de Patagones asesinada el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, volvió a ocupar el centro de la escena judicial a casi tres años del crimen. La activación de una alerta roja de Interpol y la orden de detención internacional contra su expareja, Juan Manuel Reverter, marcaron un punto de inflexión en una causa que durante meses fue investigada como un presunto suicidio y, luego, tuvo su cambio de carátula tras una reorientación fiscal.

La Justicia mexicana y argentina coinciden en una reconstrucción muy distinta a la inicial: Agostina fue víctima de un femicidio, precedido por un vínculo marcado por la violencia psicológica y el control.

A partir de nuevas pruebas, testimonios y peritajes, el expediente dejó atrás la hipótesis que intentó cerrarse en base a una muerte por autodeterminación y avanzó hacia la búsqueda internacional del acusado, con fines de extradición.

Agostina Jalabert fue hallada muerta en Playa del Carmen en febrero de 2023: la Justicia investiga el hecho como femicidio.

Del «suicidio» al femicidio

En un primer momento, las autoridades mexicanas caratularon la muerte de Agostina como un suicidio. La joven fue encontrada en el baño del departamento que compartía con Reverter -oriundo de Viedma-, con un cinturón de bata atado a un toallero de apenas 1,20 metros de altura. Esa versión fue cuestionada desde el inicio por la familia, que denunció irregularidades graves en la investigación y la falta de aplicación del protocolo de femicidio («feminicidio», según la legislación mexicana).

Con el correr de los meses, y tras la intervención de la Cancillería argentina, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reorientó la causa. La Mesa Especial de Feminicidios y Violencia de Género tomó intervención y comenzó a analizar la escena, los informes forenses y el contexto relacional entre la víctima y su expareja.

La escena del crimen bajo la lupa

Uno de los puntos clave del giro judicial fue la reconstrucción de la escena. El departamento presentaba signos de violencia y de lucha.

Además, la autopsia reveló lesiones incompatibles con un suicidio, entre ellas golpes y signos de presión en el cuello. Para la fiscalía mexicana, estos elementos sostienen la hipótesis de que Agostina fue golpeada, asfixiada y luego colocada en una escena montada para simular su muerte.

La presencia de Reverter y las sospechas

Cuando Candela Jalabert, hermana de Agostina, llegó al departamento la mañana del 18 de febrero, Juan Manuel Reverter estaba en el interior. Según su relato, el hombre se mostró evasivo, aseguró que estaba durmiendo y dijo no saber qué había pasado, pese a que la puerta estaba cerrada desde adentro y Agostina llevaba horas incomunicada.

Reverter no llamó a la policía ni pidió ayuda. Tras el hallazgo, quedó en libertad y abandonó México, sin que se le tomara declaración formal en ese momento. Para la familia, esa salida del país fue una de las fallas más graves del proceso inicial.

Cómo era la relación entre Agostina y su expareja

El vínculo entre Agostina Jalabert y Juan Manuel Reverter es otro eje central del expediente. Según relató su madre en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carolina Gianni, se trató de una relación atravesada por violencia psicológica, manipulación y control emocional. Agostina había logrado distanciarse, pero en diciembre de 2022 él volvió a aparecer en su vida.

Ambos se reencontraron en México. Al principio, el acercamiento parecía inofensivo, pero con el paso de las semanas el entorno de la joven notó cambios en su comportamiento: estaba inquieta, angustiada y con temor. Días antes del crimen, su hermana Candela había viajado a visitarla y acompañarla, sin imaginar el desenlace.

Qué implica una «alerta roja» de Interpol y la orden de detención

Esta semana, precisamente el 6 de enero de 2026, el Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Reverter tras recibir una orden de captura internacional librada por la Justicia mexicana. La medida se basa en una alerta roja de Interpol, que lo identifica como prófugo buscado por el delito de feminicidio, con una pena máxima de hasta 40 años de prisión según el Código Penal de Quintana Roo.

La resolución habilita su detención preventiva y extradición a México. El juez federal Ezequiel Humberto Andreani dispuso que sea arrestado en cualquier punto de la jurisdicción, con intervención de la Policía Federal Argentina.

Dónde podría estar el acusado

Según los informes fiscales, Reverter podría encontrarse en Viedma o zonas cercanas, incluso en un predio sobre la Ruta Provincial 1 que une la capital rionegrina con El Cóndor. Sin embargo, el oficio de captura internacional también presume que el acusado puede desplazarse por otros países, como Estados Unidos, Belice o Guatemala.

Por ese motivo, se autorizó el despliegue de tareas investigativas específicas para dar con su paradero, mientras la alerta roja continúa vigente a nivel internacional.

Cómo es la lucha de la familia y el avance judicial

Durante casi tres años, la familia Jalabert-Gianni denunció la impunidad y la lentitud judicial. Su madre se convirtió en una de las voces pública más activas en el reclamo: pidió audiencias, conformó un equipo legal en otro país y logró que la causa fuera reencauzada como femicidio.

“Nuestra vida quedó congelada ese 18 de febrero de 2023”, repite la madre de Agostina. Para la familia, la detención preventiva y el pedido de extradición no reparan el daño, pero representan un avance clave hacia la verdad y la justicia.

Un proceso que busca cerrar heridas

Hoy, la expectativa está puesta en la localización y detención de Juan Manuel Reverter. La causa, que comenzó con una hipótesis descartada y errores graves, avanza ahora con cooperación internacional y una reconstrucción integral del crimen.

El femicidio de Agostina Jalabert expuso las grietas de la justicia, pero también la persistencia de una familia que nunca dejó de pedir respuestas. La historia que empezó en Playa del Carmen ahora busca llegar a una definición en los tribunales.