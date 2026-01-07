Una reunión, alcohol y una fuga: atropelló y mató a un hombre frente a su casa, terminó detenido cerca de Bariloche

Personal policial trabajó en el lugar del homicidio cerca de Villa Llanquín y secuestró elementos para la investigación.

Un hombre murió este martes por la tarde en Villa Llanquín luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta con el que compartía bebidas alcohólicas. Tras el impacto, el responsable descendió del vehículo, observó a la víctima gravemente herida y decidió huir del lugar.

El hecho ocurrió en un terreno privado del paraje turístico y es investigado como homicidio. El sospechoso fue detenido horas más tarde y permanece alojado en la Comisaría 36 de Dina Huapi, a la espera de la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal.

El hecho: una reunión que terminó en tragedia

El episodio se registró alrededor de las 18.20 en el patio de una vivienda de Villa Llanquín. Según relataron testigos, la víctima solía reunirse con el conductor de la camioneta para compartir bebidas alcohólicas, una costumbre que se repitió este martes.

Por motivos que aún son materia de investigación, el visitante retrocedió con su camioneta y embistió a la víctima, provocándole lesiones de extrema gravedad. El impacto fue directo y lo dejó tendido en el suelo.

Investigan si el conductor huyó tras ver a la víctima herida

De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, el conductor descendió del vehículo tras el atropello y vio al hombre malherido. Pese a ello, optó por abandonar el lugar sin pedir auxilio ni dar aviso a las autoridades.

Vecinos del paraje, alertados por ruidos y movimientos inusuales, se acercaron al domicilio y convocaron de inmediato a la Policía y al servicio de emergencias médicas.

Intervención policial y confirmación de la muerte

Personal del destacamento policial y agentes del SIARME acudieron al lugar tras un llamado que advertía sobre un hombre sin signos vitales. El médico policial certificó el fallecimiento del herido en el lugar.

La causa de muerte fue un trauma torácico-abdominal. Sin embargo, restan pericias y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Detención y medidas ordenadas por la Justicia

El conductor de la camioneta, domiciliado en el paraje Arroyo Chacay, fue detenido horas más tarde en la casa de su madre, en Villa Llanquín. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 36 de Dina Huapi, donde permanece detenido.

La Fiscalía, representada por el fiscal Inti Isla, dispuso la realización de una alcoholemia al imputado y pericias mecánicas sobre la camioneta involucrada en el hecho.

Evidencias y avance de la investigación

En el lugar del hecho se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un cuchillo, la billetera y objetos personales de la víctima. Todo quedó bajo resguardo para su análisis pericial.

El comisario Pablo Córdoba confirmó que la intervención policial surgió tras el llamado de un testigo, quien escuchó ruidos y al salir observó que ambos hombres se encontraban juntos en el domicilio antes del siniestro. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y definir la responsabilidad penal del detenido.