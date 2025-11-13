Lo imputaron tras intentar matar a golpes a un hombre en Río Colorado: cumplirá cuatro meses de preventiva

La Fiscalía Descentralizada de Río Colorado formuló cargos contra un hombre acusado de haber intentado matar a otro durante una violenta agresión ocurrida el 3 de noviembre. El juez de Garantías tuvo por acreditada la imputación y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, el hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el imputado empujó a la víctima hacia el exterior de la vivienda en la que se encontraban y comenzó a golpearla de manera brutal. La víctima fue encontrada horas más tarde inconsciente y con graves lesiones en el rostro y la cabeza. Permanece internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

Una agresión brutal

De acuerdo con el relato del fiscal del caso, el acusado empujó violentamente a la víctima fuera del domicilio, provocando que cayera al suelo, y luego le aplicó múltiples golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, concentrando los impactos en la cabeza y el rostro.

«Causó una inmediata inflamación ocular y pérdida de conocimiento», señaló el fiscal, quien agregó que la violencia continuó cuando el imputado arrojó sobre la víctima la motocicleta que era de su propiedad, dejándola tirada afuera de la casa durante toda la noche.

Recién cerca de las 10 de la mañana, otra persona que presenció la escena dio aviso a la policía. Agentes de la Subcomisaría 70 y personal del Centro de Salud local llegaron al lugar y hallaron al hombre en estado de inconsciencia. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde continúa internado “con riesgo de vida”.

Pruebas y calificación legal

Entre los elementos reunidos por la fiscalía se cuentan el acta del procedimiento policial, el croquis del lugar, testimonios de testigos, un allanamiento con secuestro de un celular, el certificado médico y el informe del Cuerpo de Investigación Judicial del Valle Medio.

Con esa evidencia, el Ministerio Público Fiscal imputó al acusado por el delito de tentativa de homicidio, tipificado en los artículos 42, 44, 45 y 80 del Código Penal. Además, el fiscal pidió que se impusiera la prisión preventiva por cuatro meses, argumentando que existen riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación si el imputado recuperaba la libertad.

La posición de la defensa

El defensor penal público se opuso a la calificación de tentativa de homicidio y propuso una figura más leve: lesiones graves culposas. También cuestionó la decisión de dictar la prisión preventiva y sugirió investigar la posible omisión de auxilio por parte de otras personas que estaban en la casa cuando ocurrió la agresión.

Sin embargo, el juez de Garantías avaló el planteo de la fiscalía, dio por formulados los cargos en los términos solicitados y ordenó que el acusado permanezca detenido durante el plazo de cuatro meses, hasta que se avance con la investigación y se definan los pasos procesales siguientes.

La víctima sigue en estado crítico

La víctima permanece internada en terapia intensiva en un centro de salud del Valle Medio. Los médicos informaron que presenta traumatismo de cráneo, lesiones faciales y múltiples contusiones, y que su vida continúa en peligro.

La investigación sigue bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal, que evalúa nuevas medidas de prueba y la posibilidad de ampliar la acusación una vez que la víctima pueda declarar o se conozcan nuevos elementos médicos sobre su estado.