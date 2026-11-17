Lowrdez Fernández atravesó este martes 17 de noviembre uno de los momentos más difíciles desde que comenzó el proceso judicial contra su expareja, Leandro García Gómez. La integrante de Bandana se presentó a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires y, antes de ingresar, manifestó públicamente la angustia que le genera la situación.

Según informó PrimiciasYa, la cantante llegó acompañada por su madre, Mabel López, y fue abordada por periodistas del programa Desayuno Americano, de América TV. Visiblemente afectada, expresó: “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Estoy muy triste”.

La declaración de la artista constituye una instancia importante del juicio contra García Gómez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza y enfrenta acusaciones por distintos episodios de presunta violencia de género.

Qué dijo Lowrdez Fernández antes de declarar contra su expareja

La cantante llegó al edificio judicial durante la mañana del martes, cuando estaba previsto que comenzara su testimonio.

Ante las preguntas de los periodistas sobre cómo afrontaba la audiencia, reconoció que estaba atravesando un momento emocionalmente difícil.

Cuando le consultaron qué tenía previsto declarar ante los jueces, respondió: “Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”.

También señaló que toda la situación le provocaba tristeza.

Los cronistas intentaron conocer su posición sobre los episodios de violencia investigados y si había mantenido contacto con su expareja. Sin embargo, Fernández prefirió no responder esas preguntas y continuó hacia el tribunal.

Su madre la acompañó hasta el edificio judicial, aunque debía esperar para ingresar a la sala debido a que también estaba convocada a declarar.

De qué está acusado Leandro García Gómez

El juicio contra Leandro García Gómez comenzó el 3 de noviembre de 2026 y se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11.

La fiscalía le atribuye siete hechos presuntamente cometidos entre marzo de 2024 y octubre de 2025.

Entre las imputaciones figuran lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas.

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió en octubre de 2025, cuando la familia de la cantante manifestó su preocupación porque llevaba varios días sin poder comunicarse con ella.

La situación derivó en una intervención policial en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde los agentes encontraron a Fernández en condiciones de vulnerabilidad.

García Gómez fue detenido el 23 de octubre de ese año y permanece alojado en el penal de Ezeiza.

El acusado negó las imputaciones durante la investigación. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión, según informaron Noticias Argentinas y otros medios que siguen el proceso.

Por qué el juicio avanzó aunque Lowrdez Fernández no es querellante

Una de las particularidades del expediente es que Lowrdez Fernández no se constituyó como querellante en esta causa.

Sin embargo, el proceso judicial avanzó a partir de las pruebas reunidas y de la intervención de la fiscalía.

Durante la investigación, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia elaboró un informe en el que advirtió sobre una situación de alto riesgo.

El documento mencionó indicadores de naturalización de la violencia y describió lo que los profesionales denominaron “entrampamiento vincular”, un concepto utilizado para analizar relaciones atravesadas por dinámicas de dependencia, control y violencia.

Según informó TN al comenzar el juicio, el debate contempla la participación de numerosos testigos y el análisis de distintos episodios ocurridos durante la relación.

La declaración de Fernández resulta relevante para la reconstrucción de los hechos, aunque será el tribunal el encargado de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Los antecedentes de la relación y la intervención de la Justicia

Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez mantuvieron una relación de aproximadamente cinco años, atravesada por separaciones y reconciliaciones.

En noviembre de 2022, la cantante había hecho públicas situaciones de presunto maltrato y compartido imágenes de lesiones.

Aquella causa judicial concluyó con el sobreseimiento de García Gómez en junio de 2024, después de que no continuara la acusación penal.

Posteriormente, la relación atravesó nuevas crisis y la investigación actual incorporó otros episodios de presunta violencia.

El hecho ocurrido en octubre de 2025 marcó un punto decisivo, cuando la preocupación de la familia derivó en la intervención policial y la detención del empresario.

Ahora, más de un año después, la cantante volvió a presentarse ante la Justicia para brindar su testimonio, en un proceso que deberá establecer qué ocurrió y determinar si corresponde una condena.

Su declaración de este martes, marcada por la angustia que expresó antes de ingresar al tribunal, volvió a poner el foco en las consecuencias personales de los hechos investigados y en la importancia de abordar las situaciones de violencia de género desde una perspectiva judicial y de protección de las personas afectadas.