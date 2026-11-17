Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena mediática en medio del fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. El actor chileno compartió una fotografía de su hijo Amancio jugando al fútbol y un detalle de la imagen despertó especulaciones sobre un posible mensaje dirigido a su expareja.

Según publicó Paparazzi, la postal muestra al pequeño de seis años de espaldas, sobre una cancha de fútbol y con una camiseta de la Selección argentina que lleva el número 10. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el apellido “Vicuña” estampado en la espalda.

La publicación apareció mientras la China Suárez y Wanda Nara protagonizaban un nuevo intercambio de acusaciones en las redes sociales, después del conflicto ocurrido en Nordelta que también involucró a Mauro Icardi.

El detalle de la foto de Benjamín Vicuña que reavivó la polémica con la China Suárez

La imagen que compartió el actor volvió a poner en discusión un episodio ocurrido semanas atrás, cuando trascendió que la China Suárez habría encargado sellos escolares personalizados con la inscripción “V. Suárez” para identificar las pertenencias de sus hijos.

En aquel momento, la periodista Paula Varela explicó que esa elección habría generado malestar en el entorno de Vicuña, ya que el apellido paterno quedaba reducido a una inicial.

La panelista aclaró que no se trataba de un intento de modificar legalmente el apellido de los menores, sino de una decisión vinculada con sus útiles escolares.

Ahora, la aparición de Amancio con el apellido completo de su padre en la camiseta fue interpretada por algunos seguidores como una posible respuesta a aquella controversia.

Sin embargo, Vicuña no hizo declaraciones sobre el tema ni confirmó que la fotografía estuviera dirigida a la China Suárez.

La nueva pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

La publicación del actor coincidió con un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez.

La controversia se reavivó después de la difusión de un video registrado durante un conflicto ocurrido en la casa de Icardi, en Nordelta.

A partir de ese episodio, Wanda y la China intercambiaron fuertes mensajes en sus cuentas de Instagram, con acusaciones relacionadas con sus vínculos personales, sus carreras y sus respectivas familias.

En uno de sus descargos, Wanda también hizo referencia a Benjamín Vicuña, lo que volvió a involucrar indirectamente al actor chileno en la disputa mediática.

Qué había dicho Benjamín Vicuña sobre la exposición de sus hijos

Aunque el actor evitó pronunciarse sobre el reciente enfrentamiento, anteriormente había expresado su preocupación por la exposición pública de los menores.

En septiembre, durante una entrevista, Vicuña reconoció que le inquietaba la atención mediática que reciben sus hijos y remarcó que su principal preocupación es su bienestar.

El actor y la China Suárez son padres de Magnolia y Amancio, quienes en distintas oportunidades quedaron mencionados en las controversias públicas que rodean a sus padres.

Por el momento, Vicuña mantiene silencio sobre el nuevo conflicto. Su publicación mostró una escena familiar vinculada con la actividad deportiva de su hijo, aunque el apellido estampado en la camiseta fue suficiente para reavivar las versiones de tensión con su expareja.