La Justicia elevó a juicio la causa por la privación ilegal de la libertad de Lourdes Fernández

El expediente que investiga la privación ilegal de la libertad y la violencia sufrida por Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, avanza hacia una instancia clave.

A través de Lape Club Social, el Tribunal Oral N°11 recibió la causa para que se realice el juicio contra Leandro García Gómez, ex pareja de la artista, luego de que la Cámara del Crimen confirmara su procesamiento.

La Justicia consideró probado el riesgo y envió a juicio la causa de Lourdes Fernández

Según la resolución de la Cámara, existen pruebas suficientes para acreditar que Lourdes fue víctima de alto riesgo y que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron.

En el fallo se menciona que García Gómez habría captado psicológicamente a la cantante, la retuvo por más de un día dentro de un departamento y la mantuvo incomunicada, impidiendo que pudiera expresarse o ser localizada.

La fiscal Silvana Russi es quien impulsó el avance del caso, pese a que Lourdes no instó la acción penal de manera directa, es decir, no realizó la denuncia inicial. Más allá de ese dato, el Ministerio Público decidió continuar con la investigación por la gravedad de los hechos.

Con la confirmación de los procesamientos, la causa conocida como “Lowrdez” llega así a debate oral, y, en caso de ser condenado, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.