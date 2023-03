Magistratura de Neuquén: por qué la Legislatura aún no designó representantes

El presidente de la bancada de legisladores del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, dijo que en la primera sesión ordinaria del período prevista para el 8 de marzo, la Legislatura designará a los representantes de los bloques en el Consejo de la Magistratura.

En diálogo con Río Negro, dijo que es una cuestión «formal» que se debe cumplir cuando la Legislatura está en período de sesiones ordinarias, y que se comunica oficialmente en el recinto.

El período de sesiones ordinarias quedó abierto el 1 de marzo, con el discurso del gobernador Omar Gutiérrez. «Durante las extraordinarias no se puede hacer, y en diciembre (al final de las ordinarias del período pasado) los bloques no habían consensuado a sus representantes», dijo Caparroz.

De manera extraoficial, los diputados y los integrantes del Consejo de la Magistratura admiten que están en falta con la ley 2533, que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras. Las razones son políticas, pero la consecuencia es que incumplen una norma.

28 de enero

El artículo 8 de la ley, que se aprobó por unanimidad y sin debate como informó este medio, establece que «los consejeros y sus suplentes deben ser designados o proclamados en un plazo no menor a treinta días corridos anteriores a la fecha de vencimiento de mandatos».

Los mandatos de los actuales consejeros vencieron el 28 de febrero, de modo que sus reemplazantes debieron estar designados el 28 de enero.

En la práctica, la comunicación es un escrito con firma y sello que el presidente del bloque le envía al presidente de la Cámara quien a su vez lo remite al presidente del Consejo de la Magistratura. No es un tema que se debate en la Legislatura, no hay que votarlo, no hay que discutirlo en comisión ni puede haber modificaciones o rechazos. Por eso no hace falta que se trate en una sesión, ordinaria o extraordinaria.

La verdadera razón

Lo que sucede, y esto también lo admiten de manera extraoficial, es que los bloques no se ponen de acuerdo con los nombres de los consejeros que designarán. En rigor, no se ponen de acuerdo con un nombre, de uno de los representantes del Movimiento Popular Neuquino. Y ajustando más el microscopio, Jorge Sapag no ha dicho aún quién debe ser.

Al actual oficialismo le corresponden dos representantes. Hasta ayer se decía que Encarnación Lozano tenía asegurado un sillón, y parece que el nombre se mantiene, pero hay una puja por el segundo lugar. Río Negro no alimentará la hoguera de rumores, sino que dejará planteada una pregunta: ¿hay que cumplir la ley de cupo? Es decir, ¿si Encarnación es una de las consejeras, el otro debe ser un varón?

Juntos y Todos

El bloque de Juntos por el Cambio fue el primero en nombrar a Conrado Leszczynski, esposo de la jefa de la bancada Ayelén Quiroga. Lo hizo por mayoría, y cuando el resto de los legisladores se enteraron ya era tarde.

El Frente de Todos ratificó a Belén de los Santos. También con algunos tironeos, esas designaciones ya están firmadas por los bloques.

Miércoles, o antes

De modo que lo que mantiene trabada la integración del Consejo de la Magistratura, es un nombre: el de la o el representante del bloque del MPN. Dicen que se resolverá este viernes, Caparroz informó que se comunicará en la sesión del miércoles, tal vez antes.

El presidente del Consejo y vocal del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, realiza discretas gestiones para que la Cámara apure el trámite. Por un lado, porque el papelón institucional es inocultable, y por el otro porque a la Magistratura le espera mucho trabajo este año, y él quiere empezar cuanto antes.

Hasta ahora ningún dirigente político, sindical, de asociaciones civiles o ciudadano común se ha quejado por este incumplimiento de la 2533, pero el sedimento queda en la memoria colectiva de la sociedad: las leyes están, pero un poco de mentirita. Incumplirlas no trae costos. Salvo algunas, y para algunos.

El gobernador Gutiérrez, en su último primer día, anunció que enviará un proyecto de enmienda constitucional para eliminar el límite de edad para ocupar cargos públicos. Ya que estamos, podría incluir una reforma del Consejo de la Magistratura para que tenga participación popular.