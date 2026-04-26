Juicio por la muerte de Diego Maradona: el duro audio de Leopoldo Luque con críticas a la familia

El neurocirujano Leopoldo Luque mostró un audio en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona donde se lo escucha afirmar que “cumplió un ciclo” como médico de cabecera del exjugador, al tiempo que critica a sus hijas, a quienes considera que “no les importa el papá” y “son peores que él”.

El audio de Leopoldo Luque en el que critica a las hijas de Diego Maradona

Se trata de un mensaje de voz que Luque le envió a Maximiliano Pomargo —exasistente personal de Maradona— el 14 de noviembre de 2020, cuando el exdirector técnico ya se encontraba alojado en la vivienda del lote N°45 del country San Andrés, en Tigre, para cumplir con su internación domiciliaria.

“Y boludo, me la dejan picando porque están buscando un clínico de cabecera, están manejando ellas las cosas, yo ya hice mi cirugía y mucho no pude aportar. Están discutiendo cuestiones personales, las quieren mezclar con cuestiones médicas que no existen. Mi impresión es que lo único que les preocupa son sus peleas. Son tan egocéntricas que ponen primero sus nombres, sus peleas, en vez de pensar en la salud de su papá”, sostiene uno de los siete acusados en el audio.

En este sentido, el neurocirujano resalta que corresponde comunicarle al paciente que “cumplió un ciclo”: “Siento que lo hice bien, es el momento de quedar como amigos y que estoy al teléfono para lo que necesite, boludo”.

Sin embargo, insistió en que “no tenía que pertenecer a ese grupo”, en el que “tres imbéciles” -Jana, Dalma y Gianinna- “hablan estupideces” y consideró que “no debía soportarlo”.

“Te lo digo por mi salud mental, boludo. Posta que estas minas son peor que el papá”, concluyó Luque, quien exhibió el material ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en la última audiencia donde salió a responder los dichos de Gianinna.

El exmédico de confianza del astro argentino consignó en otra conversación entablada con el kinesiólogo Nicolás Taffarel que “se quedó sin trabajo” porque “le metieron 400 médicos”.

“¿Estás loco vos? ¿Qué sin laburo, boludo? Tenemos más laburo que antes, olvidate… Vos sos re necesario, Maxi (Pomargo) también. Yo no, boludo. A mí me metieron 400 médicos y mejor la verdad. Mejor porque la cabeza me explotaba. El único que quedó desempleado me parece que soy yo”, expresó Luque.

NA