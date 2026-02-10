Muerte de Valentín en Roca: se conocerá la pena e inhabilitación para el anestesiólogo condenado

Este martes, Roca volverá a quedar en silencio ante una audiencia decisiva: hoy se conocerá la sentencia tras la lectura de pena para el anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, declarado responsable penal por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo. El Ministerio Público Fiscal pidió una condena de tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, mientras la querella acompañó el reclamo y la defensa solicitó el mínimo legal.

La pena se definirá este martes en Tribunales

La semana pasada, el juez anunció que la resolución final se dará a conocer hoy, martes 10 de febrero, a las 12:30, momento en el que se realizará la lectura de sentencia que determinará el castigo para el profesional.

Atencio Krause fue hallado culpable del delito de homicidio culposo, en una causa que conmocionó a Roca por tratarse de la muerte de un niño de apenas cuatro años durante una intervención quirúrgica.

El pedido del Ministerio Público Fiscal

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la pena máxima posible dentro de los límites de este juicio: tres años de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial para ejercer la medicina durante diez años.

El representante fiscal remarcó el impacto devastador que el hecho tuvo sobre la familia de Valentín y su entorno. En el debate declararon testigos citados por la fiscalía y la querella, además de otros presentados por la defensa.

«El evento ha sido traumático para la familia por donde se lo mire», sostuvo el fiscal, al recordar el dolor expresado por la madre del niño, su abuela afectiva y hasta la maestra del jardín, quien relató cómo fue regresar a clases sin Valentín.

Agravantes: la conducta del profesional en el quirófano

La fiscalía enumeró como agravante central la edad de la víctima, subrayando que la pérdida no solo afectó a su familia sino también a toda la comunidad.

También apuntó directamente contra el accionar del anestesiólogo durante la operación. Según se probó en el juicio, no habría prestado la atención debida al monitoreo del paciente.

«Solo tenía que mirar el aparato que monitoreaba al niño, o con observarlo podría haber detectado lo que sucedía», afirmó el fiscal.

En ese marco, se sostuvo que el imputado utilizaba su celular, permanecía sentado y llegó incluso a salir a buscar un cargador sin dejar a nadie a cargo, lo que habría agravado el desenlace.

La falta de respuesta y el desenlace fatal

Para la acusación, la situación no terminó con la supuesta negligencia inicial. Otro punto considerado agravante fue la falta de reacción inmediata para revertir la crisis.

La fiscalía indicó que debieron intervenir tres anestesiólogos más y una cirujana pediátrica para cambiar el tubo y restablecer signos vitales, aunque ya de manera tardía.

Todo ello, según el Ministerio Público Fiscal, terminó provocando la muerte del niño.

Atenuantes y postura de la defensa

Como único atenuante, la fiscalía mencionó el buen comportamiento procesal del imputado y la ausencia de antecedentes penales.

La querella adhirió en su totalidad al pedido fiscal.

En cambio, la defensa particular solicitó el mínimo previsto para la pena y una inhabilitación limitada únicamente a la medicina pediátrica. Además, sostuvo que Atencio Krause no fue indiferente a lo ocurrido y que su salud se deterioró durante el proceso.

«El imputado es empático, su vida cotidiana se ha visto afectada», expresó el abogado defensor.

Últimas palabras y expectativa por la sentencia

Sobre el cierre de la jornada, el anestesiólogo hizo uso de la palabra ante el tribunal.

Luego, el juez dio por finalizada la audiencia y confirmó que hoy, martes 10 de febrero a las 12:30, se conocerá la sentencia tras la lectura de pena que definirá el futuro judicial del profesional.