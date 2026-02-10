Muerte de Valentín en Roca: condenaron al anestesiólogo y no podrá ejercer la medicina por más de 7 años

La muerte de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que falleció tras una cirugía programada en un sanatorio de Roca, tuvo este martes una sentencia que marcó un punto final en la primera etapa judicial del caso. En Roca, el juez Emilio Stadler condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por homicidio culposo, con una pena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina.

Una condena que coincidió más con el pedido fiscal y la familia

El fallo se alineó -en general- con la acusación del Ministerio Público Fiscal y la querella que representó a los padres de Valentín. La fiscalía y querella habían solicitado tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación, la defensa pretendía el mínimo legal y que la sanción se limitara a la medicina pediátrica.

La Justicia de Roca condenó al anestesiólogo por la muerte de Valentín: prisión condicional e inhabilitación médica por 7 años y medio. Foto Alejandro Carnevale.

La sentencia, aunque redujo el tiempo de inhabilitación respecto del pedido inicial, significó para la familia el cierre de una etapa clave: la que buscaba impedir que el profesional volviera a ejercer tras lo ocurrido.

Abrazos y lágrimas al conocer el fallo que estableció la pena que deberá cumplir el anestesiólogo en Roca. Foto Alejandro Carnevale.

Qué pasó en el quirófano: la tragedia en julio de 2024

Valentín ingresó en julio de 2024 al centro de salud para una cirugía programada de hernia diafragmática. Durante la intervención, el tubo que suministraba oxígeno se obstruyó. Esa falla interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.

Negligencia y falta de vigilancia, según el juez

Luego de evaluar pruebas y testimonios, el juez Stadler concluyó que Atencio Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó la ausencia de un control constante de la respiración y de los signos vitales, responsabilidad exclusiva del anestesiólogo.

Al detectarse el problema, el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno estaba desenchufado. El fallo también mencionó distracciones dentro del quirófano, como el uso del teléfono celular y la salida del médico para buscar un cargador durante la cirugía.

«Abandonó su rol de guardián de la vida»

En la lectura de la parte resolutiva, el magistrado sostuvo que la muerte de Valentín pudo evitarse. Dentro de los fundamentos, el fallo remarcó que el anestesiólogo “abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano”, una frase que atravesó toda la resolución.

El juez Emilio Stadler leyó la parte resolutiva del fallo en Roca. Foto Alejandro Carnevale.

Stadler condenó al imputado a «tres años de prisión de ejecución condicional, con más siete años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico».

Reglas de conducta y pena en suspenso

Además de la inhabilitación, Atencio Krause deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante tres años: fijar domicilio, no ausentarse más de 15 días sin autorización, presentarse mensualmente ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y abstenerse del consumo excesivo de alcohol o estupefacientes.

El juez advirtió que, si incumple, podría revocarse la condicionalidad de la pena.

El dolor de la familia: «Hubo Justicia»

Tras la audiencia, Ariana Toledo, madre de Valentín, expresó entre lágrimas: «Me aseguro que por más de siete años no va a poder ejercer la medicina y que no va a haber otro Valentín. Hubo Justicia«.

Familiares se emocionaron luego de la lectura de la sentencia. Foto Alejandro Carnevale.

Silvia, tía del niño, también habló con crudeza: «Nadie nos va a devolver a Valentín, pero el juez nos escuchó. Mi sobrino nadie lo escuchó cuando no recibía oxígeno. Hoy hay Justicia».

Los abogados querellantes y la etapa que sigue

El abogado Miguel Ángel Díaz Zeballos explicó que la sentencia abre ahora un plazo de diez días hábiles para ser impugnada. «Estamos contentos en esta primera instancia, pero todavía no podemos bajar la guardia«, señaló.

Los abogados querellantes quedaron conformes con el fallo y defenderán la sentencia en instancias superiores. Foto Alejandro Carnevale.

Agustín Aguilar, otro de los querellantes, sostuvo que el proceso continúa: «Esto es un trabajo por etapas. Hoy pasamos otra etapa más. No hay un punto final porque también hay un proceso civil y el sanatorio tendrá que responder».

Punto final a una primera etapa

La sentencia de Roca cerró un capítulo decisivo: la búsqueda de una condena penal y la inhabilitación del anestesiólogo para ejercer, como reclamaba la familia desde el inicio.

El caso Valentín Toledo, sin embargo, podría seguir transitando instancias recursivas y también un eventual juicio civil, mientras el dolor permanece intacto y la comunidad aún recuerda la tragedia que pudo evitarse.