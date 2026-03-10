Múltiples allanamientos en Valentina Sur de Neuquén: secuestran armas, cocaína y dinero tras una violenta amenaza por un caballo

Un fuerte despliegue policial sacudió esta mañana el barrio Valentina Sur en Neuquén capital. Los operativos fueron parte de una investigación por amenazas calificadas y efectivos de la Comisaría 44°, junto con el grupo especial DESPO, lograron dar con una red vinculada no solo a la violencia armada, sino también al tráfico de estupefacientes. El operativo, ordenado por la fiscal Valeria Panozzo, arrojó como saldo el secuestro de armas, motocicletas robadas y más de 600 gramos de cocaína.

El origen del conflicto: amenazas y un caballo desaparecido

La causa judicial se inició el pasado 27 de febrero, cuando un vecino denunció haber sido interceptado por un hombre armado que lo acusaba de haberle robado un caballo. A esta denuncia se sumó el testimonio de otra vecina, quien aseguró que el mismo sospechoso y sus familiares —conocidos en el ambiente delictivo por antecedentes similares— habían amenazado a su hijo.

Ante la gravedad de los hechos, la Oficina de Investigaciones Zona Sur Oeste y la fiscalía solicitaron los allanamientos para dar con las armas de fuego y los vehículos utilizados en los incidentes.

En una de las viviendas habia un arma.

Cocaína, balanzas y $370 mil pesos en efectivo

Si bien el objetivo principal era el secuestro de armamento, uno de los domicilios reveló un centro de distribución de drogas. En una vivienda cercana a la calle Las Abutardas, la policía incautó 600 gramos de cocaína (fraccionada y en trozos), 4 balanzas de precisión, más de $370.000 pesos en efectivo y municiones, cargadores y una motocicleta con numeración adulterada.

Por este hallazgo, un joven de 18 años fue detenido y quedó a disposición de la Dra. María Eugenia Titanti, de la Fiscalía de Narcocriminalidad, bajo la Ley de Estupefacientes. Se espera que sea imputado este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Armas y plantas de cannabis en plena calle José Ávila

En otro de los puntos registrados, sobre la calle José Ávila, los uniformados demoraron a un hombre mayor de edad y secuestraron un revólver calibre .38 junto con una docena de proyectiles.

Además, en el patio de la propiedad se hallaron plantas de cannabis sativa que superaban el metro y medio de altura.

En los procedimientos se logró dar con plantas de cannabis.

Motocicletas secuestradas y avance de la causa

El operativo, que concluyó cerca del mediodía, permitió también la recuperación de varias motocicletas (una de 100 cc y otra de 450 cc) que no contaban con dominio visible o presentaban irregularidades en su chasis.

La justicia neuquina continuará con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados para determinar si los detenidos forman parte de una banda dedicada a las amenazas armadas y la venta de droga bajo la modalidad de narcomenudeo en el sur de la ciudad.