Nueva audiencia por la causa Maradona: la mira puesta en una enfermera que cuidaba de la salud del futbolista

Dahiana Gisela Madrid es la única acusada que irá a un debate por jurados populares (Foto: archivo)

Se realizará una nueva audiencia preliminar en el marco del caso que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. Se llevará a cabo este lunes en los Tribunales de San Isidro. La jornada se realiza en torno al juicio que podría derivar en un debate por jurados populares.

La audiencia se centrará en la causa contra Dahiana Gisela Madrid, la enfermera que formaba parte del equipo de profesionales de la salud que atendió a Maradona durante su internación domiciliaria.

Madrid es la única imputada que enfrentará un juicio por jurados populares en esta instancia judicial.

El encuentro tendrá lugar en la sede judicial situada en la calle Ituzaingó 340 de San Isidro, al norte del Gran Buenos Aires. Durante la audiencia, se revisarán distintas pruebas y elementos vinculados a la causa.

La audiencia preliminar se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 del departamento judicial de San Isidro, que será el encargado de llevar adelante el eventual juicio por jurados. Madrid, como enfermera, estuvo bajo la supervisión médica y es señalada por la fiscalía en la causa.

Sumado a esto, se anticipó que el segundo juicio oral y público por la muerte de Maradona está previsto para el 17 de marzo de 2026. Ese debate incluirá a otros profesionales de la salud que también están acusados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.

Causa Maradona: las pruebas a demostrar este lunes 2 de marzo

Entre las evidencias que se analizarán, se incluyeron audios del propio Maradona en los días previos a su muerte, así como conversaciones que involucran a otros profesionales que también estuvieron a cargo del cuidado del 10.

Además, se evaluarán imágenes de la habitación de la casa del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona fue encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2020. Estas pruebas forman parte del material que la fiscalía y las partes quieren presentar en el debate.

Aunque el acto de este lunes se centra en el accionar de la enfermera durante el último día con vida del astro argentino, se seguirá evaluando las conductas antes y durante las últimas horas de vida de Maradona por parte de los demás profesionales vinculados al caso.