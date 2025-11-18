Causa Diego Maradona: por qué pidieron juicio político contra los jueces Savarino y Di Tomasso

El defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, presentó dos pedidos de juicio político contra los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por considerar que tenían conocimiento del documental protagonizado por Julieta Makintach. Los detalles en esta nota.

Muerte de Diego Maradona: pidieron el juicio político contra los jueces Savarino y Di Tomasso

Rodolfo Baqué envió las solicitudes de juicio político, en el caso que se investiga la muerte de Diego Maradona, que radicó ante la Secretaría de Enjuiciamiento del Jurado Permanente bonaerense.

El representante de la acusación en el jury que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores provincial, en 7 y 49 en La Plata, consideró que los implicados incurrieron “en causales de mal desempeño” durante el desarrollo del juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

“Concretamente, se detectó la presencia de un grupo de cuatro personas en el sector de prensa que no eran periodistas conocidos y que ingresaron con equipo de filmación (cámara, trípode, laptop y ‘anteojos espía’)”, resalta el escrito sobre las grabaciones que se tomaron el 11 de marzo pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

Además, Baqué sostiene que Savarino negó la autorización para el ingreso de una cámara a la sala y remarca que ninguno de los señalados denunciaron las irregularidades generadas en el debate.

“Permitieron que la Makintach ocupe el rol de presidente del debate, cuando cumplía funciones de subrogancia”, agrega el documento.

En este contexto, las conductas de los miembros del TOC N°3 son compatibles con las descritas en el artículo 21 de la ley 13.661 sobre la “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”, “el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”, “la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”.

Di Tomasso y Savarino habrían cometido “graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido», al tiempo que “toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”.

Savarino había sido denunciado por supuesto falso testimonio agravado por Makintach tras comparecer en el jury.

Ramiro González Brítez | NA