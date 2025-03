Otoño Uriarte: con la perpetua a la vista, este jueves darán a conocer las condenas en Cipolletti

El 23 de octubre de 2006, Otoño Uriarte salió de su casa en Fernández Oro y nunca regresó. Tenía solo 16 años. Su desaparición marcó el inicio de un largo y doloroso camino para su familia, que durante casi dos décadas exigió justicia en un proceso lleno de irregularidades, encubrimientos y demoras. Ahora, a 18 años del crimen, el caso llega a su instancia final.

Este jueves 20 de marzo, la Justicia de Río Negro dará a conocer la sentencia completa para los acusados, con un pedido de prisión perpetua sobre la mesa. Sin embargo, para la familia de Otoño, esta condena no será suficiente para reparar el daño ni para borrar los años de impunidad.

Un fallo que llega tarde

El tribunal ya encontró culpables a José Hiram Jafri, Néstor Ricardo Cau, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf por el crimen de Otoño. La calificación legal establecida fue «privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte», lo que deja como única opción la prisión perpetua.

La querella, representada por la abogada Gabriela Prokopiw, sostuvo que la sentencia es tardía y que no alcanza a todos los responsables. «No hay justicia. Si bien es la pena más grave, como dijo la fiscalía, creo que tampoco es justa. No contemplan la magnitud del daño que se ha generado, no solo en Otoño», expresó durante la última audiencia.

La lucha de la familia

Desde el primer día, la familia de Otoño Uriarte denunció irregularidades en la investigación. Su padre, Roberto, insistió en que hubo pruebas desestimadas, testimonios ignorados y complicidades dentro de la fuerza policial y el Poder Judicial.

El cuerpo de Otoño fue hallado meses después de su desaparición en un canal de riego. «La Justicia no llega a tiempo. Desde el inicio, todo estuvo lleno de obstáculos. Hubo encubrimiento, hubo fallas y hubo impunidad», denunció la querella.

El pedido de pena máxima

La Fiscalía solicitó que Jafri, Cau y Lagos sean condenados a prisión perpetua con las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. En el caso de Antilaf, pidieron la misma pena, con la diferencia de que al ser reincidente, no podrá acceder a reducciones ni beneficios excarcelatorios.

«La pena solicitada es la única posible y es proporcional al daño causado», afirmó la fiscal Teresa Giuffrida.

Por su parte, la defensa de Antilaf pidió que se reduzca la pena a 18 años, argumentando que su participación no amerita la prisión perpetua. Los abogados de Jafri, Cau y Lagos también rechazaron el fallo y adelantaron que recurrirán la sentencia.

El último paso judicial

Tras un proceso judicial extenso y marcado por demoras, la Justicia de Río Negro se tomará hasta este jueves 20 de marzo para leer el fallo pormenorizado. Ayer, se conocerán los detalles de la condena y las fundamentaciones del tribunal.

Para la Justicia, puede ser el cierre de una causa. Para la familia de Otoño, será solo otro capítulo en una lucha que nunca ser tan largo.