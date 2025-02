Otoño Uriarte: este jueves revisarán la prisión preventiva de los condenados por el crimen

El caso de Otoño Uriarte, la joven que fue secuestrada y asesinada en 2006 en Fernández Oro, sigue escribiendo capítulos judiciales. Aunque el veredicto de culpabilidad ya fue dictado, los condenados podrían recuperar la libertad hasta que la sentencia quede firme. Qué pasará este jueves en Cipolletti.

La discusión sobre su prisión preventiva genera tensión entre la Fiscalía, que advirtió un alto riesgo de fuga, y las defensas, que sostuvieron que sus representados han cumplido con todas las medidas impuestas hasta ahora.

Este jueves 27 de febrero, a las 10, la Justicia de Río Negro celebrará una audiencia clave para resolver si los acusados continúan detenidos o si se les otorga una medida menos restrictiva. El pedido de revisión fue motivado por las defensas y esa decisión podría impactar directamente en la fase final del proceso.

La postura de la fiscalía: «El peligro de fuga es real»

El pasado 5 de febrero, un tribunal condenó a los cuatro acusados del crimen de la joven Otoño. En esa oportunidad, la fiscal María Teresa Giuffrida insistió en la necesidad de dictar prisión preventiva para los condenados, argumentando que el contexto ha cambiado radicalmente desde el inicio del juicio.

Hasta ahora, los imputados habían permanecido en libertad, pero la declaración de culpabilidad y la expectativa de una condena a prisión perpetua aumentan considerablemente el riesgo de que intenten fugarse.

El pedido de la fiscal se fundamentó en el artículo 109 del Código Procesal Penal, que establece que, ante un fallo condenatorio con pena máxima, el peligro de fuga se incrementa. Además, existen antecedentes específicos que refuerzan la necesidad de tomar una medida cautelar más estricta.

Maximiliano Lagos: el antecedente de rebeldía

Uno de los acusados, Maximiliano Lagos, fue declarado en rebeldía en abril de 2024 por no presentarse a una audiencia clave. Posteriormente, en enero de 2025, una denuncia por violencia de género en Neuquén reactivó las alertas sobre su posible intención de fugarse a Chile.

Según la fiscalía, estos antecedentes refuerzan la necesidad de dictar su prisión preventiva. «Lagos ya demostró que no respeta las restricciones impuestas. No podemos correr el riesgo de que desaparezca», argumentó Giuffrida.

La defensa de Lagos: “No hay pruebas de intención de fuga”

El abogado defensor de Lagos, Edgard Lucero, rechazó la prisión preventiva y aseguró que no hay fundamentos sólidos para encarcelar a su cliente antes de la sentencia definitiva.

«Sostienen que Lagos podría fugarse porque fue condenado, pero eso es una suposición sin sustento. No hay pruebas de que esté planificando una evasión», remarcó.

Además, aseguró que su cliente tiene arraigo en Neuquén, donde cuida a sus tres hijos, y que ha cumplido con todas las restricciones impuestas hasta ahora.

Néstor Cau: la alternativa de la firma periódica

El abogado Marcelo Caraballo, defensor de Néstor Cau, también se opuso a la prisión preventiva. Planteó que su defendido no representa un riesgo de fuga y propuso una alternativa: que Cau se presente todos los lunes en la comisaría 26 de Fernández Oro para firmar.

“No tiene antecedentes de rebeldía ni recursos para mantenerse en la clandestinidad. Si la Justicia quiere asegurarse de que no se fugará, hay formas menos gravosas de hacerlo”, argumentó.

José Hiram Jafri: el factor de la salud

José Hiram Jafri, también condenado en el caso Otoño Uriarte, apeló a su situación de salud para evitar la prisión preventiva. Su abogado destacó que Jafri debe someterse a una operación programada y que su estado médico dificulta la posibilidad de fuga.

“Ha cumplido con todas las restricciones durante 18 años. No tiene bienes, no tiene pasaporte y no hay indicios de que quiera escaparse”, sostuvo la defensa.

La decisión final: un fallo con impacto

La audiencia de este jueves será determinante. Si la Justicia confirma la prisión preventiva, los condenados permanecerán detenidos hasta que la sentencia quede firme. En cambio, si se imponen medidas alternativas, podrían continuar en libertad.

De todas maneras, la audiencia para la fijación de la condena ya está programada y será el próximo 6 de marzo. Mientras tanto, la sociedad de Río Negro sigue atenta a cada paso del proceso, esperando que finalmente se haga justicia en un caso que marcó a la región.