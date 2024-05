Otra vez impugnan una decisión del Consejo de la Magistratura de Neuquén

Un candidato a juez civil de Neuquén impugnó la decisión del Consejo de la Magistratura, que se apartó de su propia ley, declaró «finalizado» el concurso del cual participaba y convocó a otra selección.

La presentación la realizó Mario Javier Alarcón, un secretario de la Cámara Civil que quedó segundo en el concurso para seleccionar un juez civil para Neuquén capital. El pliego del ganador, Luis Quiles, fue rechazado por la Legislatura sin dar motivos, un privilegio del que gozan las y los diputados.

La ley del Consejo de la Magistratura es muy transparente y tiene contemplado qué debe hacerse en ese caso: enviar a la Legislatura el pliego del que salió segundo.

«En caso de denegatoria del Acuerdo, el Consejo de la Magistratura deberá respetar el orden de mérito definitivo oportunamente confeccionado, y remitir al siguiente postulante de la lista», dice en su artículo 27 la ley 2533.

Alarcón, durante la entrevista personal en el Consejo. (Captura de video)

Sin embargo, por mayoría, el Consejo se apartó de esa manda, declaró «finalizado» el concurso y resolvió llamar a otro. Eso fue lo que impugnó Alarcón.

En el escrito que presentó, señaló que al ser tan clara la ley, «los motivos para justificar el apartamiento debieron ser profundamente meritados y expresados con claridad, lo que no sucedió en este caso».

Quienes votaron para terminar con este concurso fueron los consejeros Alejandro Vidal, Encarnación Lozano (MPN), Conrado Leszczynski (Juntos por el Cambio), Eduardo Sepúlveda y Andrea Paz (abogados). Al leer los argumentos, Alarcón parece tener razón en que les faltan fundamentos.

Ya se hizo otras veces

Paz dijo que «en otras oportunidades el pleno de este Consejo –con otra composición- entendió que también estaba habilitado para no designar, interpretación que comparto (…) Es por ello que, considerando esencialmente las facultades y la razón de ser de este Consejo, en un margen de apreciación suficiente de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, coincido en emplear la facultad resolutoria, no seguir enviando pliegos a la Legislatura en el marco de este concurso» y convocar a otro.

Leszczynski expresó a su turno: «Con respecto a la facultad de designar o de no designar, se ha dicho en reiteradas oportunidades que cada vez que se ejerce esta facultad es teniendo consideración de cada circunstancia, y analizando cada concurso en particular, como es en este caso, que el pleno por mayoría, opta ejerciendo sus facultades constitucionales de no designar».

Lozano, en su voto, expresa que adhiere a los fundamentos de Eduardo Sepúlveda. Lo mismo hace Vidal. ¿Y cuáles son esos fundamentos?

Sepúlveda los presentó por escrito, según consta en la acordada 43/24: «atento al rechazo del pliego del postulante Luis Quiles por parte de la Legislatura de la Provincia del Neuquén y de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2533, el consejero Eduardo Sepúlveda mociona: 1. No enviar a la Legislatura el pliego del Dr. Javier Alarcón, siguiente en el orden de merito oportunamente confeccionado. 2. Dar por finalizado el concurso y hacer un nuevo llamado para la cobertura de la vacante del Juzgado Civil, Minería, Comercial, Concursos y Quiebras de la Primera Circunscripción Judicial”.

El presidente del Consejo, Gustavo Mazieres (representa al Tribunal Superior de Justicia) y la consejera Belén de los Santos (UxP) quedaron en minoría. Entre otros fundamentos, destacaron que la ley establece que se debe enviar el pliego del segundo, y que Alarcón obtuvo un alto puntaje: 62,26 puntos. El promedio histórico de los concursantes es 55.

Las otras impugnaciones

En diciembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura declaró fracasado un concurso para seleccionar dos fiscales del caso. La y el participante impugnaron, los consejeros mantuvieron firme su decisión y el tema se cerró ahí.

El mes pasado generó una impugnación el resultado del concurso para cubrir dos vacantes en el Tribunal de Impugnación. Una de las participantes, Carolina García, cuestionó el puntaje que los consejeros le asignaron en la entrevista personal. Como detalle novedoso, utilizó Inteligencia Artificial para fundamentarlo.

García antes y ahora Alarcón dejaron entrever que están dispuestos a llevar su reclamo a la vía judicial, algo que tiene contadísimos antecedentes.