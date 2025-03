Pagaba su auto 0 km, la automotriz incumplió y la Justicia de Cipolletti ordenó una millonaria indemnización

Cuando se suscribió a un plan de ahorro de Volkswagen para adquirir una Saveiro, jamás imaginó que terminaría en un prolongado conflicto judicial en Cipolletti. La ilusión de tener su vehículo se transformó en una batalla legal contra la automotriz, que se negaba a cumplir con las condiciones acordadas. Finalmente, la Justicia falló a su favor.

Después de años de idas y vueltas, la Justicia de Cipolletti emitió un fallo contundente: Volkswagen deberá pagarle $2.561.934,96, más intereses y costas, tras comprobarse que incumplió el contrato con el cliente.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando el cliente suscribió un plan de ahorro para acceder a una Volkswagen Saveiro. En el transcurso del acuerdo, se le ofreció cambiar la unidad pactada, lo que derivó en una serie de discrepancias sobre el pago de cuotas y el cumplimiento del contrato.

Al notar que Volkswagen no respetaba lo acordado, el usuario decidió suspender los pagos en 2019, amparándose en la normativa vigente. Sin embargo, la automotriz argumentó que el cliente aún adeudaba 36 cuotas y que el monto total superaba el valor de la indemnización establecida en la sentencia judicial.

El fallo judicial y las liquidaciones

En septiembre de 2023, la Justicia dictó una sentencia definitiva que estableció que Volkswagen debía indemnizar al cliente y restablecer el contrato. Para ello, se ordenó calcular el saldo a pagar tomando en cuenta el valor histórico de las cuotas impagas.

Pero Volkswagen no cumplió con la entrega de la documentación requerida, lo que llevó al denunciante a presentar una nueva liquidación basada en la última cuota abonada, que ascendía a $9.748,89. Según este cálculo, la deuda real por las 36 cuotas impagas era de $350.960,04.

El intento de Volkswagen por evitar el pago

La automotriz intentó revertir la situación argumentando que la deuda era mayor que la indemnización que debía recibir. Presentó estados de deuda actualizados y detalló la imputación de los montos indemnizatorios, asegurando que el cliente debía saldar el total antes de cancelar el plan.

Es decir que, la Volkswagen alegó que la deuda que originó el cliente por no haber continuado con el pago de las cuotas era mayor a la liquidación resultante del cálculo de los rubros indemnizatorios otorgados en su favor; y que el denunciante debe saldar la deuda a efectos de regularizar el plan y cancelarlo, ya que retiró un vehículo que no fue abonado en su totalidad.

No obstante, la jueza Natalia Costanzo rechazó los argumentos de Volkswagen y destacó que la empresa no cumplió con la orden judicial de presentar un detalle documentado con valores históricos. Además, señaló que los montos presentados por la automotriz eran contradictorios y no tenían sustento.

La resolución final

Tras analizar la documentación y los argumentos de ambas partes, la magistrada resolvió que el demandante tenía razón al basarse en la última cuota abonada para calcular su deuda. Por lo tanto, confirmó la sentencia monitoria y ordenó a Volkswagen pagar la suma de $2.561.934,96, más intereses y costas.