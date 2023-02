Paso a paso, cómo fue el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata

Los imputados Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47) no están presentes en la audiencia.

El crimen de Lucía Pérez vuelve a estar en la agenda por el comienzo del segundo juicio a los dos acusados de violarla y asesinarla. El homicidio ocurrió en Mar del Plata, en octubre de 2016 y el primer juicio se hizo durante 2018. Ese procedimiento terminó con la absolución de Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (28), la que fue anulada y por lo que se ordenó un nuevo juicio. Este procedimiento se extenderá por al menos dos semanas, con la declaración de casi 50 testigos, según informaron fuentes judiciales.

Offidani y Farías están acusados por el delito de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio». Durante el primer juicio, fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía.

Absolvieron además a Alejandro Maciel del «encubrimiento agravado». Maciel murió en julio de 2020 y un mes después el Tribunal de Casación bonaerense revocó el fallo de primera instancia.

La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.

Hoy comenzó el segundo juicio en el que se volverá a juzgar a los dos imputados por el crimen de Lucía Pérez. Foto Archivo.

La historia comenzaba con Belén, la amiga de Lucía, que conoció a Farías cuando él entró al kiosco donde ella trabajaba para hablarle. En esa instancia fue que le dijo que podía conseguir marihuana.

Casualmente, Lucía le preguntó a Belén si sabía dónde comprar marihuana y la amiga le prestó su celular para escribirle a Farías. Así fue como él y Offidani fueron a la escuela para vender la marihuana.

La compra ocurrió en la camioneta de Offidani, mientras Farías invitó a las jóvenes a su casa, pero lo rechazaron.

Farías siguió en contacto con Lucía, ofreciéndole marihuana a menor precio y proponiéndole verse para conocerse mejor. Acordaron verse el sábado y Offidani llevó a la joven a la casa de Farías.

Según la autopsia, Lucía murió por un edema y congestión pulmonar con una alta probabilidad de intoxicación por cocaína. Además, habían registros de actividad sexual aunque las lesiones no permitieron definir si fueron forzadas físicamente.

Para la Fiscalía, Farías debería ser culpable de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber resultado la muerte y favorecido por el suministro de estupefacientes, en concurso con la figura de femicidio» contra Lucía Pérez. Foto Archivo.

Lo que se resaltó desde la fiscalía es que por la edad de Lucía y por el contexto al que fue inducida con una clara intención por los adultos, sobre todo el consumo de sustancias, no era posible el consentimiento. Una persona que no tiene potestad de sus facultades no puede brindar consentimiento para una relación sexual.

Lucía murió en la casa de Farías, quien llamó a Offidani y Maciel para que lo ayuden. Ellos lavaron y vistieron a la joven, para llevarla a a la sala de atención de Playa La Serena.

Según los pedidos de la querella y la Fiscalía, Offidani habría sido un «partícipe secundario», colaborando con Farías, en el crimen que terminó con la vida de Lucía Pérez. Foto Archivo.

Al día siguiente, Farías y Offidani fueron detenidos. Maciel fue encontrado días después, escondido en un hotel de Santa Clara.

Una mala interpretación de la autopsia originó que se difundiera que la causa de muerte fue «empalamiento», lo que contribuyó a una difusión sin perspectiva de género y con acusaciones a la propia víctima del crimen.

A la par, desde la agrupación «Ni Una Menos» se convocó al primer paro nacional de mujeres del país. Desde ese momento, la continuidad del juicio fue acompañada por organizaciones feministas y el caso impulsó reclamos de justicia y legislaciones.