Ganancias y monotributo: el Gobierno rechazó los cambios que sugirió el FMI

El Gobierno nacional negó que evalúe cambios en el impuesto a las Ganancias y en el monotributo, tal como sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, avanzará en el diálogo con gobernadores en la búsqueda de consensos que permitan diseñar un nuevo pacto fiscal que concluya en una baja de la presión tributaria.

La Rosada le bajó el tono al FMI y ratificó que no tocará el monotributo ni Ganancias

Además, postergará hasta que lo considere adecuado la implementación del nuevo índice de inflación, otro de los apuntes que realizó el FMI en el marco de la revisión del Artículo IV.

En la Casa Rosada le quitaron peso específico a lo que escribieron los técnicos del organismo: “Pueden pedir lo que quieran. Siempre piden lo mismo, pero el plan no va a cambiar”.

El Artículo IV es una auditoría adicional que el FMI les realiza a todos sus países miembros en forma anual. En esta oportunidad se realizó en paralelo a la segunda revisión del programa en curso que permitió el desembolso de U$S 1.000 millones.

“Lo de Ganancias y monotributo no es algo que esté en agenda. No encaja en el plan de Milei, que es el de bajar impuestos”, señaló una fuente de acceso directo al despacho presidencial.

Recordó que “Milei aumentó los topes en el impuesto a las Ganancias y decidió que las escalas del monotributo se ajusten por inflación y, por lo tanto, sería un infierno volver a aumentarlos”.

Si bien reconocen que el pase de monotributo a responsable inscripto genera una diferencia “abismal”, no hay ningún proyecto en evaluación en ese sentido.

El FMI puso la lupa justamente en la inequidad de ambos instrumentos y promueve cambios en el sistema para que más contribuyentes paguen impuestos y, a partir de allí, generar la baja de las alícuotas.

“Hoy el techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales y nos parece que está bien, que es una buena cifra esa”, explicaron.

Para remarcar los lineamientos de su plan, el presidente, Javier Milei, señaló este jueves en un foro económico que su idea es que “toda la economía tienda a ir al RIGI”, que es un mecanismo que ofrece reducción de impuestos, flexibilización cambiaria y baja de aranceles.

Con el objetivo de acelerar ese plan, una de las instrucciones que tiene el ministro del Interior, Diego Santilli, en conjunto con el ministro de Economía, Luis Caputo, es mantener líneas de trabajo con los gobernadores dialoguistas. De hecho, en las últimas horas hubo encuentros con Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

La expectativa del Gobierno es que con el correr de los meses se afiance la recuperación económica y eso empuje a los mandatarios provinciales a flexibilizar posturas.

“Muchos gobernadores bajaron el tono de las críticas porque ven que hay cosas que van mejorando”, se entusiasman en la Rosada.

Bullrich sigue adentro

Si bien reconocen que hubo incomodidad con las posturas que en las últimas semanas adoptó la senadora Patricia Bullrich, por el momento mantendrá su lugar dentro del esquema del Poder Ejecutivo. Esto implica que seguirá participando de las reuniones de Gabinete y de la Mesa Política.

“Al presidente no le molestan las diferencias. Está claro que es él quien ejerce el liderazgo y el poder político. Se ejecuta lo que él manda”, subrayaron.

Bullrich es muy crítica de la situación actual del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aún no presentó su declaración jurada.

Según trascendió, tampoco lo haría la semana próxima, lo cual añade confusión a su situación. En las últimas semanas, Adorni tuvo que limitar al máximo su exposición pública. Solo se difundió una foto de su participación en la reunión de Mesa Política del martes y no hubo imagen de su participación en las reuniones con gobernadores.

Quejas por las críticas

Milei habló públicamente esta mañana al cerrar el Foro Latam Economic, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, donde se quejó por las críticas a su gestión y la falta de reconocimiento a los logros de su administración.

“Nunca en la historia argentina hubo una diferencia tan grande entre lo que estaba ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios de comunicación. Eso nunca se vio en la vida, nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno”, dijo el presidente ante un calificado auditorio.

El jefe de Estado, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo, que abrió el evento, enumeró una serie de datos que, a su juicio, marcan una marcada recuperación de la actividad.

No obstante, entre Milei y Caputo hubo una fuerte divergencia en la cantidad de personas que salieron de la pobreza. A las 9.30 Caputo dijo 12 millones; cuatro horas después, 13.30, para Milei fueron 14 millones.

Corresponsalía Buenos Aires