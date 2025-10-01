Mensajes de pánico en el celular de una detenida por el triple femicidio: «El jefe se va a enterar y chau Celeste»

La investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela registró avances en las últimas horas. En total hay nueve detenidos, tras la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», y Matías Ozorio. La causa sumó evidencia incriminatoria de una de las primeras detenidas, Magalí Celeste González Guerrero. “Mamá borrá las conversaciones, por favor«, decía uno de los mensajes que encontraron en su teléfono.

González Guerrero de 28 años vivía en la casa de Villa Vatteone donde aparecieron los cuerpos. Horas antes de que se descubrieran los cadáveres enterrados, envió una serie de mensajes de texto a su madre, a los que tuvo acceso la Justicia.

Según difundió Infobae, en los audios y mensajes la ahora detenida le pedía desesperadamente que borrara las conversaciones: “Mamá borrá las conversaciones, por favor, necesito unas horas porque, si yo voy sola, voy a pagar el plato de todo si me entrego. El jefe se va a enterar y chau Celeste, no sé si me entendés”.

El tenor de los mensajes reflejaba un temor directo a la figura de «El jefe» y la existencia de una red de complicidad y silencio.

Perú expulsa a Matías Ozorio: cuándo llegará a la Argentina

El presunto líder de la red narco y autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», fue detenido escondido en un camión al sur de Lima, mientras que su colaborador directo, Matías Ozorio, fue capturado horas antes en la capital peruana.

El gobierno de Perú determinó la expulsión de Ozorio, acusado de ser partícipe del crimen y tortura de las tres jóvenes. Esta decisión, que utiliza la legislación migratoria para agilizar el proceso por ser un extranjero con ingreso irregular, difiere de la extradición que se gestiona para «Pequeño J», que es un proceso de índole judicial.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, coordinan el traslado de Ozorio, quien, al ser detenido, declaró haber sido llevado a Perú «de engaño» por narcos y estar durmiendo en la calle.

Expulsan de Perú a Matías Ozorio, acusado de participar en el triple crimen. (Gentileza).

Los principales avances en la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela

La investigación judicial sostiene que el triple femicidio fue un crimen por encargo con un trasfondo mafioso. El pasado 19 de septiembre, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas con engaños a una supuesta fiesta en el Bajo Flores, pero fueron trasladadas a la vivienda de Florencio Varela donde fueron torturadas y asesinadas la madrugada del 20.

Además de los líderes capturados en Perú (Valverde Victoriano y Ozorio), y de González Guerrero y su pareja Miguel Ángel Villanueva Silva (quienes vivían en la casa), en la causa están presos Andrés Maximiliano Parra e Iara Daniela Ibarra, así como Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa. Los arrestos de Víctor Sotacuro Lázaro y su sobrina, Florencia Ibáñez, completan la nómina de nueve detenidos hasta el momento, en una causa que avanza sobre una red criminal organizada.