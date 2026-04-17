Piden la detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal de Santiago del Estero investiga el patrimonio del tesorero de la AFA
La Justicia federal de Santiago del Estero avanzó con un pedido de detención contra el presidente de la AFA y el tesorero. La causa incluye más de 35 bienes, sociedades y movimientos financieros bajo sospecha de lavado de activos vinculados al fútbol argentino.
Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunto lavado de activos. La investigación incluye más de 30 propiedades y otras inversiones bajo análisis judicial.
Según publicó Infobae, el fiscal Pedro Simón imputó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de dinero. La causa se inició en diciembre de 2025 y suma nuevas medidas en el fuero federal.
Lavado de dinero en el fútbol argentino: investigan propiedades, empresas y movimientos financieros
La investigación se centra en bienes ubicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Fuentes judiciales indicaron que hay al menos 35 propiedades vinculadas a sociedades relacionadas con el tesorero y su entorno.
El fiscal solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes. También pidió las detenciones al considerar que existe riesgo de fuga ante la estructura investigada.
La causa también incluye estancias, viviendas, lotes y vehículos registrados a nombre de distintas firmas. Se suman participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
En paralelo, Tapia y Toviggino ya están imputados en otra investigación en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. La Cámara Federal de Casación debe definir la jurisdicción del expediente.
Sociedades, testaferros y transferencias bajo la lupa de la Justicia federal
Según la imputación, Tapia habría permitido transferencias de fondos desde la AFA hacia empresas vinculadas a Toviggino. Entre ellas aparece Real Central SRL, ligada al presunto testaferro Luciano Pantano.
También se menciona a la firma TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturación a empresas relacionadas con el tesorero. El expediente judicial sigue en etapa de análisis de pruebas y medidas solicitadas por la fiscalía.
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