Piden que la justicia investigue la incitación a la violencia en un video de odio contra los mapuche

La APDH de Neuquén solicitó a la fiscalía federal que investigue la presunta comisión del delito de incitación a la violencia y odio hacia la comunidad mapuche en la región. El planteo lo entregaron la presidenta de la APDH, Sara Mansilla y la dirigente Noemí Labrune, con destino al fiscal Miguel Palazzani.

El planteo fue un video que circuló en redes donde un ciudadano de Mar Del Plata presentaba una diatriba en contra del izamiento de la bandera originaria en el predio de la Universidad Nacional del Comahue, que funciona con sedes en Neuquén y Río Negro.

“Tomamos conocimiento de un video que contiene un mensaje incitador de violencia y odio hacia la comunidad mapuche de nuestra región”, plantearon en el recurso.

Describieron la diatriba de un hombre de Mar del Plata en el que instaba a la comunidad de la región a cometer acciones en contra de la simbología y de los bienes de la comunidad en el Alto Valle.

El mensaje, en formato de video, instó a otros a que “nos organicemos para quemar, destruir y bajar” insignias del pueblo originario y aseguró que en el lugar en el que vivía no podía hacerlo, razón por la cual convocó a otros a realizar la acción en esta zona, debido a que “me chupa un huevo todos los reclamos ancestrales, me importa nada todos sus argumentos”, se describió en el escrito.

La presentación basó el pedido de investigación en que el mensaje audiovisual fue claro de incitar a la comunidad a ejercer violencia contra la comunidad mapuche en Neuquén y en particular, en la Universidad Nacional del Comahue, fundado en un “evidente odio racial”, invocaron las denunciantes. Complementaron la presentación con la descripción de que el video tenía dos emisiones noticiosas del canal TN del 4 de junio y de Infobae del 6 de junio, con la noticia falsa de que se iba a realizar un acto mapuche en la casa universitaria regional.

La denuncia enumeró los delitos cometidos con el mensaje destinado a un público masivo realizado por plataformas digitales con la finalidad de generar acciones violentas contra la comunidad originaria en la zona.

“Estos discursos que lamentablemente cada vez son más frecuentes, no deben ser permitidos. Toda expresión encuentra límite cuando se incita a cometer delitos, dañar o lastimar. Eso no lo podemos permitir, ni nosotros, ni el Estado en sus diferentes niveles”; indicaron.