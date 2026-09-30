Llegaron nuevos F-16 a Río Cuarto: el Gobierno ya cuenta con una docena de aviones militares

Seis aviones caza F-16 Fighting Falcon arribaron este martes al Área Material Río Cuarto, situada en la localidad cordobesa de Las Higueras. Con la llegada de este grupo, el Gobierno nacional completó la entrega del segundo lote correspondiente a la compra de 24 aeronaves militares concretada con el reino de Dinamarca.

La recepción oficial de la flota estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde. Con estas seis unidades la fuerza ya contabiliza una docena de aviones de cuarta generación recibidos en la aeroestación.

El traslado operativo de las aeronaves requirió de una compleja logística aérea que incluyó escalas técnicas en Gran Canaria (España) y en Natal (Brasil). Durante el trayecto sobre el océano Atlántico, los cazas contaron con el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el reabastecimiento de combustible en vuelo.

Respecto de la tripulación, la nómina de comandantes estuvo integrada por un piloto de la Fuerza Aérea Argentina y cinco aviadores extranjeros. El despliegue aéreo concluyó sin imprevistos al tocar tierra en la pista del polo de mantenimiento cordobés.

Aviones F-16: cuál será su operatividad temporal y qué destino tendrán

Actualmente, las doce unidades permanecen en las instalaciones del Área Material Río Cuarto para llevar a cabo las inspecciones técnicas de rigor. Sin embargo, el destino final de la flota será la VI Brigada Aérea con asiento en la ciudad bonaerense de Tandil, base que se encuentra atravesando un proceso de remodelación de infraestructura.

El cronograma oficial estipula que las entregas restantes continuarán en forma escalonada hasta completar la totalidad de las 24 unidades en 2028. Según los informes técnicos del ministerio de Defensa, las aeronaves garantizan una vida útil operativa de al menos 25 años para la custodia del espacio aéreo nacional.

Foto: Tomy Fraguerio

El precio global fijado por la adquisición del sistema de armas alcanzó los 301 millones de dólares. Hasta el momento, la administración nacional desembolsó alrededor de 180 millones de dólares, correspondientes al pago de tres de las cinco cuotas pactadas en el contrato original.

El costo inicial total del programa se estima en unos 650 millones de dólares al sumar el equipamiento complementario y la puesta en funcionamiento. Adicionalmente, se prevén gastos de hasta 33 millones de dólares en la instrucción de los pilotos y un techo financiero de 900 millones de dólares para el acuerdo de armamento y modernización.

Con información de NA.