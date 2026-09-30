Polémica de Cristiano Ronaldo en Portugal: faltó a la práctica y tuvo una reunión urgente con el DT

Cristiano Ronaldo atraviesa momentos de polémica en la Selección de Portugal. El pasado domingo, el equipo luso se midió de visitante ante Noruega y fue triunfo por 2-1 para los dirigidos por Jorge Jesus. Pero la ausencia del astro de 41 años se llevó toda la atención.

El futbolista de Al-Nassr miró todo el partido desde el banco y no disputó minutos a pesar de estar a disposición. La última vez que esto sucedió fue en 2008. Tras este encuentro, estalló la polémica y se conoció que el astro no participó de la práctica y se retiró al hotel en medio del entrenamiento.

Por primera vez en 18 años, Cristiano no sumó minutos en un partido oficial de Portugal.

Portugal inició su preparación en Malmo, Suecia, para el duelo frente a Dinamarca. En la práctica de este martes, destacó la ausencia de Cristiano que arribó junto al plantel al centro de entrenamiento. Luego de tener una charla con el flamante DT, mientras sus compañeros seguían en el campo de juego, Ronaldo se fue al hotel de la concentración, donde realizó un entrenamiento específico en el gimnasio.

Luego, la Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado donde aclaró que la decisión no se debe a un problema físico. Según la entidad, el estadio no contaba con una máquina requerida para la planificación del jugador, por lo que el cuerpo médico disponía del equipamiento necesario en el hotel.

Según reveló A Bola, hubo un diálogo positivo entre el delantero y el entrenador donde dejaron atrás las tensiones de los últimos días. La idea de Jorge Jesus era que Ronaldo sumara minutos en el segundo tiempo, pero finalmente no fue así. Tras el partido, lo explicó: «Estaba pensando meterlo en el juego pero después el partido va dictando otras cosas. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo«.

Este jueves, Portugal tendrá un nuevo compromiso por la tercera fecha de la Nations League, donde visitará a Dinamarca. En la previa de este partido, vuelven a surgir dudas sobre la presencia o no de Cristiano en el once titular. En la conferencia de prensa post triunfo contra Noruega, Jorge Jesús remarcó que el capitán continúa dentro de sus planes: «Quizás ahora con Dinamarca va a jugar«, sentenció.